My Hero Academia: Heroes Rising sortira dans toute l’Amérique latine

My Hero Academia est sur le point de sortir son deuxième film, My Hero Academia: Heroes Rising en mars, et bien que jusqu’à présent nous savions seulement qu’il allait arriver au Mexique, ils ont annoncé que sera disponible dans presque toute l’Amérique latine. Et le mieux c’est que il arrivera en mars à tous les pays hispanophones du cône sud.

Dans le Konichiwa! Le festival a été annoncé que My Hero Academia: Heroes Rising sera disponible dans les cinémas d’Amérique latine. Le deuxième film inspiré du manga de Kohei Horikoshi sera présenté en avant-première le 20 mars dans les pays suivants:

Le sauveur

Honduras

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Panama

Argentine

Chili

Bolivie

Paraguay

Pérou

La Colombie

Équateur

My Hero Academia: Heroes Rising mettra les élèves de la classe 1-A des États-Unis dans une nouvelle aventure lorsqu’ils se lanceront dans une expédition pour protéger les civils à la périphérie de la ville. Avec All Might en retraite temporaire, les élèves devront faire face à un méchant mystérieux et puissant qui semble avoir un lien secret avec Tomura Shigaraki. Le méchant testera le don de Deku et des autres étudiants, qui doivent le gérer de leurs propres mains.

Il n’a pas été confirmé si My Hero Academia: Heroes Rising présentera un doublage en espagnol latin, comme le premier film inspiré de la série, My Hero Academia: Two Heroes. Pour sa part, le créateur de cet univers, Kohei Horikoshi, a déclaré que cela pourrait être le dernier film de la série, car il y a expérimenté une idée qu’il envisage de reprendre vers la fin de l’histoire de Deku.

My Hero Academia: Heroes Rising Il sera présenté le 13 mars au Mexique et sera projeté les 13, 14, 15, 16, 21 et 22 de ce mois.

Êtes-vous enthousiasmé par le nouveau film My Hero Academia? Voulez-vous que le doublage Two Heroes revienne? Dites-le nous dans les commentaires.

