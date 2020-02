My Hero Academia n’aura pas d’épisode la semaine suivante

Le Shonen Jump hebdomadaire a rapporté lundi au numéro 12 que la semaine prochaine, il n’y aura pas d’épisode de My Hero Academia Le manga de Kohei Horikoshi reviendra pour le magazine numéro 14 jusqu’au 2 mars.

Le manga de My Hero Academia a inauguré son chapitre 261 ce lundi 17 février. Dans les épisodes précédents, les héros avaient trouvé le Dr Ujiko et son Nomus et étaient prêts à mettre fin aux mauvaises expériences du médecin. Dans l’épisode d’aujourd’hui, Mirko a infiltré les installations où se trouvaient les Nomus et a divisé leurs visages devant leur créateur. Cependant, il avait une surprise: le High End Nomus. Juste au moment où Crust arrive avec le Dr Ujiko, le héros Mirko se prépare à combattre les armes puissantes de Kyudai Garaki, le nouveau nom de Maruta Shiga.

Le manga de My Hero Academia a été publié pour la première fois en juillet 2014 dans Weekly Shonen Jump. Le volume 25 du manga a été publié le 4 décembre de l’année dernière, tandis que le volume 26 sera mis en vente le 04 mars de cette année. Numériquement, Manga Plus le publie en espagnol. Le manga a inspiré trois adaptations d’écran, dont un anime et deux films. Actuellement, la quatrième saison de l’anime et du film My Hero Academia: Two Heroes est sortie en août 2018 au Japon, qui a un dub espagnol sur Netflix. Il y aura également un deuxième film intitulé My Hero Academia: Heroes Rising qui a été présenté en décembre de l’année dernière au Japon et a déjà une date de sortie au Mexique.

Le manga de My Hero Academia reviendra à Shonen Jump hebdomadaire avec son épisode 262 du 2 mars, dans le numéro 14 du magazine.

