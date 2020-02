My Hero Academia pourrait avoir un doublage latino très bientôt

My Hero Academia est devenu l’un des mangas et anime les plus aimés au monde et en particulier en Amérique latine. Après quelques controverses, la série s’est imposée comme l’une des plus populaires de ces dernières années et des millions de fans suivent l’histoire du jeune Midoriya avec intérêt et enthousiasme. Mais savez-vous ce qui ne ferait rien de mal à l’anime? C’est comme ca, un dub latin et il y a plusieurs choses qui nous font croire que nous pourrions bientôt l’avoir.

Nous recommandons également: My Hero Academia: Heroes Rising sortira dans toute l’Amérique latine

L’acteur de renom Luis Carreño (le plus célèbre pour être la voix de Bob l’éponge) a partagé différents messages sur ses réseaux sociaux au sujet d’un anime sur lequel il travaillait. Début janvier, il a partagé une vidéo dans laquelle Il a dit qu’il participait au doublage d’une nouvelle série basée sur un manga “qui se déroule dans une académie”. Ensuite, l’acteur a partagé quelques histoires sur Facebook dans lesquelles vous pouvez voir des images du manga de My Hero Academia:

Et l’acteur Il a partagé une photo dans ses histoires Facebook qui montre les étudiants de l’U.A. Accompagné du hashtag #DOBLAJELATINO:

De plus, l’acteur vénézuélien Luis Carreño dit dans sa vidéo que Je travaillais dans le studio de doublage The Kitchen, qui est situé à Miami, aux États-Unis. UU. Certains pensaient qu’il travaillait sur le doublage de Shokugeki No Soma, un autre anime qui sortira bientôt en Amérique latine. Cependant l’histoire de l’acteur sur Facebook a confirmé qu’il s’agissait My Hero Academia Ce que nous ne savons toujours pas, c’est qui produit ce doublage, ni où il sera transmis. Certains pensent que Funimation est le producteur, ce qui serait rare étant donné que son principal marché n’est pas en Amérique latine. D’autres pensent que Luis Carreño ne participerait qu’au doublage du film My Hero Academia: Heroes Rising qui sortira le mois prochain au Mexique.

Que pensez-vous? Aimeriez-vous voir My Hero Academia complètement doublé en espagnol? Qui pensez-vous que Luis Carreño joue dans l’anime? Dites-le nous dans les commentaires.

.