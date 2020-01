«My Hero Academia: Two Heroes» arrive sur Netflix UK en février

Les abonnés de Netflix UK ont droit à un mois d’anime plein à craquer en février, et l’un des titres les plus excitants en cours de route est My Hero Academia: Two Heroes! L’un des anime les plus demandés, les fans du Royaume-Uni peuvent enfin s’asseoir et regarder le premier film de l’incroyable franchise My Hero Academia.

My Hero Academia: Two Heroes est un long métrage d’animation de super-héros basé sur la populaire série de mangas My Hero Academia de l’auteur Kōhei Horikoshi. Le film est le premier de l’histoire de la franchise et a eu un succès financier relatif au box-office, gagnant 27 millions de dollars dans le monde entier sur une sortie en salle limitée.

All Might, le plus grand héros de l’époque, est invité par un vieil ami à visiter I-Island. Merveille technologique, I-Island est une ville créée par l’homme qui abrite certains des esprits les plus intelligents au monde qui recherchent Quirks. Emmenant Deku avec lui, le jeune héros en herbe se heurte à ses camarades de classe, mais il ne tarde pas à être appelé à l’action lorsqu’un méchant prend en otage toute l’île.

Quand My Hero Academia: Two Heroes arrive-t-il sur Netflix UK?

Comme les films Studio Ghibli et Naruto, My Hero Academia: Two Heroes arrivera sur Netflix UK le 1er février 2020.

Est-ce que Netflix UK aura un Dub anglais?

La plupart des titres d’anime que Netflix reçoit ont en anglais Dub. Nous sommes certains que le Dub anglais de FUNimation sera également l’audio disponible pour les abonnés. Pour les fans qui préfèrent Sub, pas Dub, le film sera disponible en streaming en japonais avec sous-titres anglais.

Quelle est la durée d’exécution de My Hero Academia: Two Heroes?

My Hero Academia: Two Heroes a une durée d’exécution de 96 minutes.

My Hero Academia: Two Heroes est-il canon?

Le film est censé se dérouler entre la deuxième et la troisième saison de la série animée, et la connexion a été confirmée par le créateur de mangas.

L’histoire de All Might est explorée dans le film, qui se rattache à l’histoire du manga. Donc, malgré la série qui ne mentionne jamais les événements du film, il compte toujours comme canon.

La série My Hero Academia arrive-t-elle sur Netflix UK?

Malheureusement, la série animée My Hero Academia ne sera toujours pas disponible en streaming sur Netflix UK.

Pour regarder les derniers épisodes et tous les épisodes déjà diffusés, vous aurez besoin d’un abonnement à Crunchyroll ou FUNimation.

Crunchyroll vous donne accès aux derniers épisodes en japonais. FUNimation propose un Dub anglais de la série et présente le vétéran du doublage Christopher Sabat dans le rôle de All Might.

My Hero Academia: Two Heroes est-il disponible en streaming aux États-Unis?

Vous pouvez regarder My Hero Academia: Two Heroes sur Hulu mais cela nécessite un abonnement payant.

Et la série animée?

Deuxième couplet identique au premier, vous avez besoin d’un abonnement à FUNimation ou Crunchyroll pour regarder My Hero Academia aux États-Unis.

Quelles régions diffusent My Hero Academia: Two Heroes sur Netflix?

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y avait que quatre pays en streaming My Hero Academia: Two Heroes sur Netflix:

ArgentineItalieJaponMexique

Quant à la série animée, vous pouvez regarder des épisodes dans les régions suivantes:

Région StreamingSaisonsEpisodesHong Kong363Inde363Thaïlande363Singapour250Allemagne113Suisse113

Êtes-vous excité pour My Hero Academia: Two Heroes sur Netflix UK? Faites le nous savoir dans les commentaires