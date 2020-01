‘My Holo Love’ Saison 1: Netflix K-Drama, intrigue, distribution, bande-annonce et date de sortie

Arrivée en février est la dernière série K-Drama de Netflix, My Holo Love. Nous attendons depuis longtemps l’arrivée du drame de science-fiction et nous avons toutes les informations dont vous aurez besoin pour entrer dans My Holo Love, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

My Holo Love est un prochain K-Drama Netflix Original écrit par Ryu Yong-jae. La série est la septième série originale de K-Drama sur Netflix et fait suite au succès d’autres séries populaires telles que Kingdom, Love Alarm et Persona. Studio Dragon est le studio de production derrière le K-Drama, et les fans peuvent s’attendre à plus de titres du studio grâce à l’accord que Netflix a conclu avec le réseau de studios CJ ENM.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour My Holo Love?

Nous avons la confirmation que My Holo Love arrivera sur Netflix le Vendredi 7 février 2020.

Tous les épisodes de My Holo Love seront-ils disponibles en streaming dès leur sortie?

Malgré le nombre d’épisodes à révéler, nous pouvons confirmer que tous les épisodes seront disponibles en streaming dès leur sortie.

My Holo Love est-il disponible pour une diffusion mondiale?

Le dernier coréen original sera disponible pour être diffusé auprès d’un public du monde entier, y compris la Corée du Sud.

Quelle est l’intrigue de My Holo Love?

Ce qui suit est l’intrigue de My Holo Love:

Go Nan Do, propriétaire et créateur d’une société de recherche informatique, doit cacher son existence au monde entier après son implication en tant que hacker dans une affaire majeure il y a dix ans. Présumé mort, les seules personnes qui connaissaient son existence sont sa belle-sœur et le PDG de son entreprise. Han So Yeon, directrice adjointe d’une entreprise de lunettes, garde ses distances avec les gens, en raison de son incapacité à reconnaître les visages des gens.

Qui sont les acteurs de My Holo Love?

Les acteurs suivants joueront dans la première saison de My Holo Love:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Go Nan-do / HoloYoon Hyun-minTunnel | Un bel esprit | Tomber pour InnocenceHan So-yeonGo Sung-heeMonster | Pendant que vous dormiez | La jalousie incarnéeGo Yoo-jinChoi Yeo-jinL’amant | L’incarnation de l’argent | Couple d’urgenceTBAHwang Chan-sungWhat’s Wrong with Secretary Kim | Reine pendant sept jours | Docteur romantique, professeur KimTBAKim Yong-minLa fin du monde | Quand c’est la nuit | Meurtre à Honeymoon HotelTBAKim Soo-jinHot Stove League | Le clown couronné | Touch Your HeartTBAJung Young-kiPsychokinesis | The Showdown | New WorldTBASon Jong-hakLorsque le camélia fleurit | Trouver: WWW | Hot Stove League Est-ce que My Holo Love sera disponible en streaming en 4K?

Les abonnés seront heureux d’apprendre que My Holo Love sera disponible pour diffuser en 4K, mais vous aurez besoin d’un abonnement premium et d’une bonne connexion Internet pour diffuser en Ultra HD.

Quelle est la cote parentale de My Holo Love?

Selon MyDramaList, la note parentale pour My Holo Love est de 15+. Pour le public américain, cela signifie que My Holo Love pourrait être classé PG-13 ou R.

Netflix a-t-il publié une bande-annonce de My Holo Love?

À moins d’un mois, Netflix a sorti une bande-annonce de My Holo Love sur la chaîne The Swoon.

Allez-vous regarder la première saison de My Holo Love? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!