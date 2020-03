My Lovely Wife: Amazon Studios acquiert le best-seller de Samantha Downing

Deadline rapporte qu’Amazon Studios a acquis les droits de film sur Ma charmante femme, le roman à succès de Samantha Downing. Amazon s’est associé à Blossom Films de Nicole Kidman sur le projet.

Le roman est décrit comme un thriller psychologique sombre et comique qui explore les impulsions modernes de la nature humaine. Les personnages principaux sont Tobias et sa charmante épouse, Millicent, qui semblent mener une vie parfaite à la maison et en famille. Mais ils recèlent un sombre secret: son mari a aidé sa femme avec son penchant pour les meurtres en série. Mais quand l’une de leurs victimes est découverte, son mari se rend compte que sa charmante épouse n’est peut-être pas aussi fiable qu’il l’avait pensé.

Les projections précédentes de Blossom Films incluaient la série primée aux Emmy Awards Big Little Lies, avec Kidman, ainsi que la série limitée David E. Kelley L’annulation avec Kidman également pour le projet HBO. L’entreprise adapte Janet Y.K. Le roman de Lee Les expatriés dans une série limitée, qui servira de premier projet dans le cadre de l’accord d’Amazon avec Blossom.

Ma charmante femme est devenu un best-seller international et a été publié dans 23 pays. Le livre a reçu une nomination au titre de Meilleur premier roman pour le prix Edgar 2020. Deuxième roman de Downing, Il a commencé, sera publié le 28 avril 2020 par Penguin Random House.

