My Spy Release Going Straight to Amazon – / Film

Alors que tous les autres films qui devaient sortir au cours des deux prochains mois ont repoussé ou retardé sa date de sortie, le titre tenait bon: Mon espion. Même avec toutes les salles de cinéma du monde fermées pour le moment, le Dave Bautista la comédie était toujours prévue pour une date de sortie le 17 avril – AKA la semaine prochaine. Mais maintenant, l’inévitable s’est produit: My Spy n’ouvre pas le 17 avril. En fait, il n’ouvre pas du tout dans les salles. Au lieu de cela, le film se dirige directement vers Amazon.

Et un autre mord la poussière. My Spy est le dernier film à perdre sa date de sortie prévue en raison de l’épidémie de coronavirus. Amazon a conclu un accord avec STX pour le film et le fera ses débuts sur Amazon Prime Video dans un proche avenir (aucune date de sortie n’a encore été annoncée). La comédie est déjà sortie à l’étranger – en Australie, pour être précis.

Mais ici aux États-Unis, il a eu du mal à trouver son chemin vers l’écran. Il était initialement prévu pour une sortie le 23 août 2019, avant d’être déplacé en juillet 2019. Il a ensuite été déplacé de nouveau en janvier 2020, puis en mars, puis a finalement atterri le 17 avril. Et puis, bien sûr, le coronavirus est entré dans le façon. Alors maintenant, le film est destiné au streaming.

Différents studios ont réagi de différentes manières aux fermetures de théâtres. Disney a récemment décidé de publier son prochain Artemis Fowl directement sur Disney +, et Universal publiera Trolls: World Tour en numérique ce vendredi. Pendant ce temps, la plupart des autres studios tiennent bon et refusent de passer directement au numérique – ils veulent préserver l’expérience théâtrale. Mais le fait est que nous ne savons vraiment pas quand les cinémas d’enfer vont rouvrir. Des studios comme Disney espèrent une saison de films d’été, mais j’ai des doutes que les choses seront de retour à la normale d’ici là. Si je devais deviner, je dirais que les théâtres pourraient recommencer à rouvrir en septembre. Mais ce n’est qu’une supposition – pour autant que nous le sachions, cela pourrait prendre plus de temps.

My Spy est «l’histoire d’un soldat endurci qui s’adapte aux subtilités des agents de la CIA se retrouve à la merci d’une fille précoce de 9 ans d’une famille que lui et son support technique surveillent en secret. La CIA pense que la famille pourrait conduire à un dangereux marchand d’armes, qui est l’oncle de la fillette de 9 ans. » En plus de Dave Bautista, le film présente Chloé Coleman, Kristen Schaal, et Ken Jeong.

