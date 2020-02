Mya se marie lors d’une cérémonie secrète

Mya est une femme mariée.

La chanteuse R&B s’est mariée secrètement l’année dernière. Des sources proches de Mya ont déclaré à TMZ que la chanteuse avait fait le noeud en décembre lors d’une cérémonie de plage intime dans les îles Seychelles au large des côtes africaines.

TMZ a obtenu des photos de la mariée, qui a l’air magnifique dans sa robe blanche et son voile alors qu’elle pose sur les rives sablonneuses.

On ne sait pas qui est le marié chanceux. Mya n’a daté personne publiquement depuis des années. Il s’agit du premier mariage de la chanteuse de 40 ans.

Pendant ce temps, Mya continue de tourner et de sortir de la musique. Son dernier album complet, T.K.O. (The Knock Out), est sorti en avril 2018. Elle a également joué aux côtés de Lil ’Kim et de Chilli de TLC sur” Girls Cruise “de VH1 l’année dernière.

