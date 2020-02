Myke Towers a été attaqué par un fan dans un spectacle mais il a aimé ça et l’a prise dans ses bras!

Reggaeton Myke Towers est considéré comme très talentueux et une bombasse! Il n’est donc pas rare de voir ses fans, lors des concerts, devenir fous puisqu’il monte sur scène. Mais cette fois, il a subi une attaque!

22 février 2020

Tours Myke C’est l’un des plus beaux morochos du monde du reggaeton.

Sans aucun doute, entre son talent et sa beauté, il capte toute l’attention de ses filles et vole des centaines de soupirs, sur les plateformes et dans les spectacles. Maman!

Mais chez certaines femmes, c’est tellement de fanatisme, qu’il peut y avoir des réactions excessives.

Par exemple, Myke Towers a donné un concert et une très jolie dame avec une robe, a décidé de monter sur scène et d’embrasser la chanteuse. Les gardes du corps des tours ne pouvaient pas le croire!

La chose surprenante est que, malgré le risque, Myke Towers l’a serrée dans ses bras et a continué à chanter. Il semble aimer cette fille!

