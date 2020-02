Myles Garrett révèle ce que Mason Rudolph aurait dit avant de se battre

Myles Garrett est catégorique: Mason Rudolph a utilisé une insulte raciale.



Myles Garrett des Cleveland Browns a été suspendu pour une grande partie de la saison de la NFL l’an dernier en raison d’une bagarre qu’il a eue avec le quart-arrière des Pittsburgh Steelers Mason Rudolph. Garrett a fini par frapper Rudolph avec son propre casque dans l’un des combats les plus fous que nous ayons vus dans n’importe quel sport. Récemment, Garrett a été réintégré dans la ligue et a parlé de ce qui s’est passé.

Tout en parlant à Mina Kimes d’ESPN, Garrett a allégué que Rudolph l’avait appelé un “stupide N-word” et c’est finalement ce qui a commencé le combat.

“Quand il l’a dit, cela a déclenché quelque chose, mais j’ai quand même essayé de le laisser partir et de m’éloigner. Mais une fois qu’il est revenu, cela a relancé la situation”, a déclaré Garrett. “Et non seulement vous avez escaladé les choses au-delà de ce qu’elles devaient être avec si peu de temps dans le jeu, maintenant vous essayez de vous réengager et de recommencer un combat. Ce n’est certainement pas entièrement de sa faute, c’est certainement les deux parties qui font quelque chose que nous n’aurions pas dû faire. “

Garrett a fait cette allégation dans le passé, bien qu’elle ait été rapidement démentie par Rudolph. Beaucoup de coéquipiers des Steelers de Rudolph l’ont soutenu tout au long de cette épreuve, il sera donc intéressant de voir comment la ligue réagit à ce que Garrett allègue.

Restez à l’écoute pour des mises à jour sur cette histoire car nous serons sûrs de vous les apporter.

.