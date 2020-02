Mystère dérivé d’Arrow: comment Dinah Drake finit-elle en 2040?

Si Green Arrow et les Canaries sont commandés pour une série à The CW, le spin-off d’Arrow répondra à quelques questions / incongruences apparentes laissées pendantes par la finale de la série du vaisseau-mère du 28 janvier.

Le plus important dans l’esprit de nombreux téléspectateurs est le fait que dans la finale de la série Arrow, Dinah Drake (interprétée par Juliana Harkavy) a annoncé à Diggle et Rene qu’elle n’accepterait pas une promotion de capitaine au SCPD – vu comme un tel concert serait une sieste dans une ville où le vrai crime a cessé d’exister. Au lieu de cela, à la fin de l’heure, elle a sauté sur son porc et s’est dirigée vers des destinations inconnues, mais où ses compétences en lutte contre le crime pourraient s’avérer les plus bénéfiques.

Cela, cependant, ne semble pas concorder avec ce que l’épisode dérivé planté d’Arrow nous a dit le 21 janvier: que le lendemain des funérailles d’Oliver, Dinah s’est en quelque sorte réveillé en 2040 et a ensuite décidé de rester là-bas, après avoir réalisé “Je ne ‘ t existent même »dans la chronologie modifiée de cet univers renaissant. “Il n’y a aucune trace de Dinah Drake ou des Canaries noirs”, a-t-elle expliqué à Laurel.

Mais comme l’EP Arrowverse Marc Guggenheim l’a déclaré à TVLine dans le cadre de notre interview post mortem sur Burning Questions, Dinah accélère sur sa moto “fait un jibe” avec le pilote dérivé, “étant donné la trame de fond que nous avons travaillé pour Dinah que nous n’avons pas révélé à vous encore.

“Elle ne monte pas sur cette moto et ne part pas et se retrouve immédiatement dans le futur”, a-t-il ajouté. “Il y a une histoire entre les deux qui n’a pas encore été racontée.”

Le pilote dérivé planté d’Arrow a obtenu une note moyenne de lecteur de TVLine de «B», 65% d’entre eux affirmant qu’ils se connecteraient «absolument» s’il était commandé en série.

