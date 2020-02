Mystery Science Theatre 3000 Quitte Netflix en mars 2020

La série originale Mystery Science Theatre devrait quitter Netflix dans le monde en mars 2020. Voici pourquoi vous devriez leur donner une montre et ce que cela signifie pour la série Netflix Original Mystery Science Theatre.

Les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie comptent parmi les régions qui verront la série originale Mystery Science Theatre partir. Aucune autre région de Netflix ne diffuse actuellement les épisodes classiques.

Netflix n’a qu’une seule saison disponible qui est doublée en tant que collection 3. Elle contient un méli-mélo d’épisodes et implique les personnages célèbres parlant de la poubelle sur les films de la catégorie B de la poubelle.

Les 10 épisodes sur Netflix quitteront le service à partir du 15 mars 2020.

Qu’est-ce que cela signifie pour Mystery Science Theatre de Netflix?

Pour l’instant, la nouvelle série Mystery Science Theatre est en sécurité sur Netflix mais comme vous l’avez peut-être entendu à la fin de l’année dernière, il n’y aura pas de nouvelles saisons à venir.

Cela a été annoncé fin novembre 2019, l’annulation mais a promis d’essayer de trouver une nouvelle maison mais cela ne s’est pas encore concrétisé.

Nous ne savons pas ce que l’avenir réserve au spectacle, il a toujours semblé comprendre comment survivre. De Comedy Central à SyFy. Puis maintenu en vie par RIFFTRAX & Cinematic Titanic. quoi qu’il arrive, je veux que tout le monde sache que la chance de participer à cette émission était un rêve devenu réalité

– JONAH RAY RODRIGUES (@jonahray) 26 novembre 2019

Netflix avait également l’habitude de transporter Mystery Science Theatre 3000: Lasterblast qui a quitté Netflix depuis 2014.

Où le Mystery Science Theatre sera-t-il diffusé ensuite?

La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses façons de continuer à regarder les épisodes classiques de MST3K. La plupart des épisodes sont disponibles gratuitement sur YouTube et il y a aussi un flux Twitch 24/7 où vous pouvez regarder avec d’autres fans de l’émission.

Pour l’instant, cependant, vous pourrez regarder les deux nouvelles saisons qui ont été étiquetées Mystery Science Theatre 3000: The Gauntlet et The Return sur Netflix.

Allez-vous manquer le Mystery Science Theatre original une fois qu’il aura quitté Netflix en mars? Faites le nous savoir dans les commentaires.