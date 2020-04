‘Mystic Pop-Up Bar’ Saison 1: Netflix K-Drama, intrigue, distribution et calendrier de sortie

Nous envisageons déjà un drame k très attendu, prévu en mai 2020, Mystic Pop-UP Cart. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur Mystic Pop-Up Cart, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce, la date de sortie de Netflix et le calendrier des épisodes.

Mystic Pop-Up Bar est une prochaine série de dramatiques k Netflix Original basée sur la webtoon Ssanggap Pocha de l’auteur Bae Hye-Soo. La série sera dirigée par Jun Chang Geun, qui était auparavant connu pour son travail sur The Package et What Happens to My Family?

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Mystic Pop-Up Bar?

Le premier épisode de Mystic Pop-Up Bar devrait être diffusé sur le réseau sud-coréen jTBC le Mercredi 20 mai 2020.

Cela signifie que le premier épisode devrait arriver sur Netflix le Jeudi 21 mai 2020.

Deux épisodes de Mystic Pop-Up Bar arriveront chaque semaine les jeudis et vendredis.

Combien d’épisodes contiendra la première saison de Mystic Pop-Up Bar?

Il a été confirmé que la première saison de Mystic Pop-Up Bar aura un total de 16 épisodes.

Chaque épisode respectif aura une durée d’environ 60 minutes.

Calendrier de sortie de l’épisode de la saison 1 de Mystic Pop-Up Bar

Le tableau suivant est le calendrier de sortie des épisodes de Mystic Pop-Up Bar pour jTBC et Netflix:

EpisodejTBC Broadcast DateNetflix Release Date120 / 05/202021/05/2020221/05/202022/05/2020327/05/202028/05/2020428/05/202029/05/2020503/06/202004/06/2020604/06/202005 / 06/2020710/06/202011/06/2020811/06/202012/06/2020917/06/202018/06/20201018/06/202019/06/20201124/06/202025/06/20201225/06/202026/06 / 20201301/07/202002/07/20201402/07/202003/07/20201508/07/202009/07/20201609/07/202010/07 / 2020Quelle est l’intrigue de Mystic Pop-Up Bar?

L’intrigue pour Mystic Pop-Up Bar est la suivante:

Ouvert uniquement la nuit sur le toit d’un immeuble, Han Kang Bae gère le Ssanggab Cart Bar. Aux côtés de Han Kang Bae, il y a un autre propriétaire de chariot sur le toit, Woll Joo, qui dirige un mystérieux chariot de nourriture. Ensemble, la paire fournit de la nourriture et des boissons aux clients qui tentent de guérir leurs propres blessures internes.

Qui sont les acteurs de Mystic Pop-Up Bar?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Mystic Pop-Up Bar:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Wol JooHwang Jung EumKill Me, Heal Me | Secret | GiantHan Kang BaeYook Sung JaeGoblin | Qui êtes-vous: école 2015 | Les héritiersCheif GiwiChoi a gagné YoungHyena | Docteur prisonnier | SKY CastleDepartment Head YeomLee Joon HyukItaewon Classe | Ligue Hot Stove | Classe de mensongesYeo RinJung Da EunClasse de mensonges | Avec du café | The Wind BlowsTBAKim Yung GunFemme de dignité | Contrat de mariage | Kill Me, Heal MeTBAKim Mi KyungHi Bye, Mama! | V.I.P | HealerTBAPark Ha NaFatal Promise | Impératrice Ki | Deux semainesTBAOh Ha NeeLe conte de Nokdu | Le clown couronné | Au revoir à au revoirM. GoLee Seung ChulMemorist | Mon pays: le nouvel âge | Joueur

Quelle partie du webtoon Mystic Pop-Up Bar couvrira-t-il?

Il y a toutes les chances que la série, à travers 16 heures de télévision, couvre tous les éléments sources du webtoon Ssanggap Pocha.

Le webtoon populaire compte actuellement 148 chapitres et est toujours en cours. Nous ne savons pas si la webtoon touche à sa fin, mais il est fort probable que l’histoire de Mystic Pop-Up Bar se terminera après une saison.

Est-ce que Mystic Pop-Up Bar entrera dans le top 10 des dramatiques câblées?

Parmi les dix dramatiques câblées les mieux notées en Corée du Sud, jTBC occupe actuellement 4 places, dont la première place avec Sky Castle.

La série la plus récente à entrer dans le top 10 du réseau a été Itaewon Class, dont la popularité est montée en flèche au fil des semaines.

Au minimum, Mystic Pop-Up Bar devra battre son compatriote drame jTBC The Lady in Dignity avec plus de 12% pour briser le top dix. Pour prendre la première place, la série devra dépasser la note massive de SKY Castle de 23,799%

Êtes-vous impatient de la sortie de Mystic Pop-Up Bar sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!