"Mythic Quest" – McElhenney, la série de jeux vidéo d'une journée débute en février

Avec la saison 14 dans les livres de records et les portes de Paddy fermées pour une longue sieste d'hiver, FXX«S Il fait toujours beau à Philadelphie dépassera désormais ABC Les aventures d'Ozzie et Harriet comme la plus longue série de comédie en direct.

Maintenant c'est un titre Mac (Rob McElhenney), Dennis (Glenn Howerton), Charlie (Jour de Charlie), Dee (Kaitlin Olson) et Frank (Danny DeVito) sera plus qu'heureux de se tenir derrière le bar – et on s'attend à ce qu'ils s'accrochent pendant un certain temps.

Mais The Gang ne peut pas vivre seul avec Paddy – donc pour que les choses continuent de couler, ils ont étendu leurs efforts créatifs dans d'autres arènes – devant et derrière la caméra.

Exemple: McElhenney et Day produisent la nouvelle production Apple TV + Séries comiques Mythic Quest: Raven’s Banquet – et maintenant nous savons quand nous y attendre. Co-créé par McElhenney et Megan Ganzet produit Lionsgate, 3 Arts Entertainment, et Ubisoft, les neuf épisodes d'une demi-heure de la série en direct seront diffusés le vendredi 7 février sur le service de streaming.

Mythic Quest: Raven’s Banquet suit une équipe de développeurs de jeux vidéo alors qu'ils surmontent les défis de l'exécution d'un jeu vidéo populaire. Ian Grimm de McElhenney est le directeur créatif de la société de fiction, faisant partie d'une distribution d'ensemble qui comprend le lauréat d'un Oscar Murray Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch, et Jessie Ennis.

Exécutif produit par McElhenney et Day sous leur bannière RCG, Mythic Quest: Raven’s Banquet voit également Ganz, Hornsby, 3Arts » Michael Rotenberg et Nicholas Frenkel; et Ubisoft Film & Television’s Jason Altman et Danielle Kreinik, et Gérard Guillemot en tant que producteurs exécutifs.

«J'ai l'impression que c'est un monde dangereux et sombre si« Sunny »devient une comédie grand public. Si vous deviez activer CBS jeudi à 8 heures et voir un épisode de «Il est toujours ensoleillé à Philadelphie», je ne sais pas si je veux vivre dans ce monde. » – Rob McElhenney

