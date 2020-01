NAACP Image Awards: “Black-ish”, “Queen Sugar” Lead 2020 TV Nominees

HISTOIRES CONNEXES

Les nominations pour les 51èmes NAACP Image Awards ont été annoncées jeudi, avec le noir d’ABC en tête du peloton dans les hochements de tête de la télévision.

La sitcom a marqué huit nominations, y compris la reconnaissance pour la série Comedy exceptionnelle et six de ses stars. (Lors de la cérémonie de 2019, Black-ish a remporté presque toutes les catégories pour lesquelles il a été nominé, y compris son quatrième trophée consécutif pour la série de comédie exceptionnelle). Ses deux retombées, adultes et mixtes, figurent également sur la liste des nominés.

Sur le front du drame, Queen Sugar de OWN et This Is Us de NBC ont chacun reçu cinq nominations, tandis que Watchmen de HBO et Godfather of Harlem d’Epix faisaient également partie de la série pour obtenir plusieurs hochements de tête.

Les NAACP Image Awards, qui célèbrent les réalisations des personnes de couleur dans les domaines de la télévision, de la musique, de la littérature et du cinéma, seront diffusés en direct le samedi 22 février à 8 / 7c sur BET.

Faites défiler vers le bas pour voir la liste complète des nominés TV:

Série de comédie exceptionnelle

Ballers (HBO)

noir (ABC)

Chers Blancs (Netflix)

adulte (forme libre)

Le quartier (CBS)

Acteur exceptionnel dans une série comique

Anthony Anderson, noir

Cedric the Entertainer, Le quartier

Don Cheadle, le lundi noir

Dwayne Johnson, Ballers

Tracy Morgan, Le dernier O.G.

Actrice exceptionnelle dans une série comique

Logan Browning, chers Blancs

Jill Scott, First Wives Club

Tiffany Haddish, Le dernier O.G.

Tracee Ellis Ross, noir-ish

Yara Shahidi, adulte

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique

Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine

Deon Cole, noir

Laurence Fishburne, noir-ish

Terry Crews, Brooklyn Nine-Nine

Tituss Burgess, incassable Kimmy Schmidt

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique

Halle Bailey, adulte

Loretta Devine, Réunion de famille

Marsai Martin, noir

Regina Hall, le lundi noir

Tichina Arnold, le quartier

Série dramatique exceptionnelle

Parrain de Harlem (Epix)

Greenleaf (OWN)

Sucre royal (PROPRE)

Le Chi (Showtime)

Watchmen (HBO)

Acteur exceptionnel dans une série dramatique

Billy Porter, Pose

Forest Whitaker, parrain de Harlem

Kofi Siriboe, reine sucre

Omari Hardwick, Puissance

Sterling K. Brown, c’est nous

Actrice exceptionnelle dans une série dramatique

Angela Bassett, 9-1-1

Regina King, Watchmen

Rutina Wesley, reine sucre

Simone Missick, All Rise

Viola Davis, comment s’en tirer avec le meurtre

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique

Delroy Lindo, le bon combat

Giancarlo Esposito, parrain de Harlem

Harold Perrineau, Griffes

Nigél Thatch, parrain de Harlem

Wendell Pierce, Jack Ryan de Tom Clancy

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique

CCH Pounder, NCIS: Nouvelle-Orléans

Lynn Whitfield, Greenleaf

Lyric Ross, c’est nous

Susan Kelechi Watson, c’est nous

Tina Lifford, reine sucre

Film télévisé exceptionnel, série limitée ou spécial dramatique

Fils américain (Netflix)

Être Mary Jane (BET)

Fils natif (HBO)

True Detective (HBO)

Quand ils nous voient (Netflix)

Acteur exceptionnel dans un téléfilm, une série limitée ou un dramatique spécial

Caleel Harris, quand ils nous voient

Ethan Henry Herisse, quand ils nous voient

Idris Elba, Luther

Jharrel Jerome, quand ils nous voient

Mahershala Ali, True Detective

Actrice exceptionnelle dans un téléfilm, une série limitée ou un dramatique spécial

Aunjanue Ellis, quand ils nous voient

Gabrielle Union, Être Mary Jane

Kerry Washington, fils américain

Niecy Nash, quand ils nous voient

Octavia Spencer, La vérité est racontée

Nouvelles / informations exceptionnelles (série ou spécial)

Pushout: La criminalisation des filles noires à l’école (PBS)

Survivre à R. Kelly (à vie)

The Breakfast Club (REVOLT)

L’histoire de Dieu avec Morgan Freeman (National Geographic)

Unsung (TV One)

Série Talk exceptionnelle

Red Table Talk (Facebook Watch)

The Daily Show avec Trevor Noah (Comedy Central)

Le réel (syndiqué)

La boutique: sans interruption (HBO)

The Tamron Hall Show (syndiqué)

Programme de réalité exceptionnelle / Série de compétitions de réalité / Game Show

Iyanla: réparer ma vie (OWN)

Lip Sync Battle (Paramount Network)

Rhythm + Flow (Netflix)

Meilleur dimanche (BET)

La voix (NBC)

Variété exceptionnelle (série ou spéciale)

2019 Black Girls Rock! (PARI)

Dave Chappelle: Sticks & Stones (Netflix)

Retrouvailles: un film de Beyoncé (Netflix)

Saturday Night Live (NBC)

Wanda Sykes: Not Normal (Netflix)

Programme pour enfants exceptionnels

Doc McStuffins (Disney Junior)

Réunion de famille (Netflix)

Guide de Kevin Hart sur l’histoire des Noirs (Netflix)

Marvel’s Avengers: Black Panther’s Quest (Disney XD)

Motown Magic (Netflix)

Performance exceptionnelle d’un jeune (série, spécial, téléfilm ou série limitée)

Caleel Harris, quand ils nous voient

Lonnie Chavis, c’est nous

Lyric Ross, c’est nous

Marsai Martin, noir

Miles Brown, noir

Hôte exceptionnel dans une conférence ou des nouvelles / informations (série ou spécial) – Individuel ou ensemble

Angela Rye, jeune surdouée et fauchée: un hôtel de ville BET

Jada Pinkett Smith, Red Table Talk

Lester Holt, NBC Nightly News avec Lester Holt

Trevor Noah, le spectacle quotidien avec Trevor Noah

Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin, Meghan McCain, Abby Huntsman et Ana Navarro, The View

Hôte exceptionnel dans une compétition de réalité / réalité, un jeu télévisé ou une variété (série ou spécial) – individuel ou ensemble

Iyanla Vanzant, Iyanla: réparer ma vie

LL Cool J, Lip Sync Battle

Regina Hall, BET Awards 2019

Steve Harvey, la querelle familiale des célébrités

Wayne Brady, faisons un marché

Performance d’invité exceptionnelle dans une série comique ou dramatique

Blair Underwood, chers Blancs

David Alan Grier, reine sucre

Kelly Rowland, American Soul

MAJOR., Star

Sanaa Lathan, L’Affaire

Documentaire exceptionnel (télévision – série ou spécial)

Free Meek (Prime Video)

Hitsville: The Making of Motown (Showtime)

Retrouvailles: un film de Beyoncé (Netflix)

Martin: L’héritage d’un roi (BET)

ReMastered: Les deux meurtres de Sam Cooke (Netflix)

Écriture exceptionnelle dans une série comique

Le bon endroit (NBC)

Un jour à la fois (Netflix)

Barry (HBO)

mixte (ABC)

The Daily Show avec Trevor Noah (Comedy Central)

Écriture exceptionnelle dans une série dramatique

Quand ils nous voient (Netflix)

Watchmen (HBO)

La vérité est racontée (Apple TV +)

Tous américains (The CW)

Black Lightning (The CW)

Réalisation exceptionnelle dans une série comique

GLOW (Netflix)

Lundi noir (Showtime)

Atypique (Netflix)

Grace et Frankie (Netflix)

Shrill (Hulu)

Réalisation exceptionnelle dans une série dramatique

Quand ils nous voient (Netflix)

Chute de neige (FX)

Puissance (Starz)

Grey’s Anatomy (ABC)

Le Chi (Showtime)

Artiste de l’année

Angela Bassett

Billy Porter

Lizzo

Regina King

Tyler Perry