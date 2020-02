Nouvelle bande-annonce de The Way Back: n’abandonnez jamais un deuxième coup

Warner Bros. Pictures a publié une toute nouvelle bande-annonce pour le prochain film dramatique de basket-ball de Gavin O’Connor Le chemin du retour, mettant en évidence le parcours inspirant de Jack Cunningham de Ben Affleck alors qu’il tente de se ressaisir en entraînant une équipe de basket-ball du secondaire. Il s’agit de la deuxième collaboration entre O’Connor et Affleck, qui ont travaillé ensemble sur le thriller d’action de 2016 Le comptable. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Dans Le chemin du retour (aussi connu sous le nom Retrouver le chemin du retour), Jack Cunningham (Affleck) a eu une vie remplie de promesses. Au lycée, il était un phénomène de basket-ball avec une bourse universitaire complète, quand soudain, pour des raisons inconnues, il s’est éloigné du jeu, perdant son avenir. Aujourd’hui, des années plus tard, Jack descend en spirale, déclenché par une perte indicible, et se noie dans l’alcoolisme qui lui a coûté son mariage et tout espoir d’une vie meilleure.

Lorsqu’on lui demande d’entraîner l’équipe de basket-ball à son alma mater, qui est tombé loin depuis ses jours de gloire, il accepte à contrecœur, ne surprenant personne plus que lui. Alors que les garçons commencent à se rassembler en équipe et à gagner, Jack a peut-être enfin trouvé une raison de confronter les démons qui l’ont fait dérailler. Mais suffira-t-il pour combler le vide, guérir les blessures profondes de son passé et le mettre sur la voie de la rédemption?

Gordon Gray, Jennifer Todd, Gavin O’Connor et Ravi Mehta ont produit le film, écrit par Brad Ingelsby. Robert J. Dohrmann, Brad Ingelsby, Kevin McCormick, Mark Ciardi, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth, Kaitlyn Taaffe Cronholm et Madison Ainley ont été producteurs exécutifs.

Le chemin du retour met également en vedette Al Madrigal (École du soir), Michaela Watkins (Décontractée), Janina Gavankar (Vrai sang) et Glynn Turman (Bourdon).

Le film devrait sortir en salles le 6 mars 2020.