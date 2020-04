Nacho Varga est-il en rupture? Explorez le sort du personnage de Michael Mando – HITC

Nacho Varga a été une menace constante tout au long de Better Call Saul mais son sort est inquiétant.

Depuis la fin de Breaking Bad en 2013, Better Call Saul fournit aux fans de la franchise le drame dont ils ont besoin et améliore sans doute la série originale.

En février 2020, la saison 5 de Better Call Saul est arrivée et a continué l’histoire de Jimmy McGill sur son chemin pour devenir le Saul Goodman que nous connaissons dans Breaking Bad.

Maintenant, nous avons enfin atteint la finale de la saison 5 et en plus d’être remplis de beaucoup de drames mordants, a incité les fans à se poser des questions sur le sort d’un certain personnage.

Ce personnage est Ignacio “Nacho” Varga de Michael Mando et la question principale est de savoir s’il apparaît ou non dans la série originale Breaking Bad.

Better Call Saul saison 5

Better Call Saul saison 5 a été lancée le 23 février aux États-Unis avant de se poursuivre les lundis sur AMC et les mardis sur Netflix pour les téléspectateurs ici au Royaume-Uni.

La saison 5 a suscité beaucoup plus de sensations et de débordements pour Jimmy alors qu’il cherche à se faire un nom en tant que Saul Goodman.

En plus de se rapprocher de plus en plus du monde des cartels de la drogue, Jimmy se salit les mains dans la saison 5 quand il fait un long trek dans le désert avec Mike dans l’épisode 8.

Après un superbe lot de nouveaux épisodes, la finale de la saison est arrivée le 21 avril sur Netflix et les tensions dans le cartel de Salamanque ont augmenté de quelques crans supplémentaires alors que Nacho tentait de faire tuer Lalo Salamanque, seulement pour faire échouer la tentative d’assassinat.

Nacho Varga est-il en rupture?

Non, Nacho n’apparaît pas dans Breaking Bad.

Cependant, alors que Nacho n’apparaît pas physiquement, lui et Lalo Salamanca sont tous deux mentionnés par Saul Goodman dans la saison 2 lorsque Walt et Jesse le kidnappent, craignant que ses ravisseurs ne soient membres du cartel.

Qu’est-ce que cela signifie pour Nacho dans Better Call Saul et Breaking Bad?

Le sort de Nacho dans Better Call Saul n’est toujours pas très clair.

Les deux principales conclusions que nous pouvons tirer pour Nacho sont qu’il sera soit vivant soit mort au début de Breaking Bad.

Si Nacho devait mourir, il serait soit tué dans Better Call Saul lui-même, soit il mourrait hors écran dans l’intervalle entre les émissions, les deux sans que Jimmy ne connaisse son sort, sinon il ne le mentionnerait pas dans Breaking Bad.

Ou, l’autre option est qu’il échappera en quelque sorte à la vie de cartel après l’échec de la tentative d’assassinat de Lalo.

Quoi qu’il en soit, nous saurons probablement quand la saison 6 de Better Call Saul arrivera finalement.

D’ici là, cependant, les saisons 1 à 5 de Better Call Saul sont disponibles en streaming maintenant sur Netflix.

