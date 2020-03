Nagore Robles absent de ‘MYHYV’ en raison d’une précaution contre les coronavirus après un malaise

* En développement

La planète est en échec pour l’expansion rapide du coronavirus COVID-19. Dans notre pays déjà nous avons trouvé 18077 cas de contagion, avec 834 morts et 1107 patients récupérés. Cette grave alerte sanitaire a contraint le gouvernement à prendre d’importantes mesures de confinement dans l’ensemble de la population, mesures qui deviennent également très visibles sur notre petit écran. Les formats sont déjà diffusés sans public présent sur le plateau, ils sont réalisés en petites équipes et télétravail depuis leur domicile. En outre, nombre d’entre eux ont été paralysés et ne reviendront pas avant que la crise ne se calme dans quelques semaines; toute l’industrie audiovisuelle est sous contrôle.

Nagore Robles, conseillère en amour dans «Femmes et hommes et vice versa»

Eh bien, au-delà de tout cela, de nombreux visages sont conservés dans leurs maisons par mesure de précaution. Le dernier cas de ce type est Nagore Robles, «opinionniste» actuelle de «Women and Men and vice versa», l’émission de rencontres quotidienne de Cuatro. La conseillère en amour a réalisé une série de vidéos sur son profil Instagram officiel dans lesquelles elle clarifie la raison de son absence au programme ce vendredi 20 mars. “Je te dis juste que ma gorge me fait mal, J’ai aussi un mal de tête et l’asthme que je porte toujours. Rien d’alarmant, loin de là, mais par précaution Ce vendredi, je n’irai pas dans «Femmes et hommes et vice versa» », a expliqué la basque dans une vidéo dans laquelle malgré tout, on la voit sourire.

Optimiste quant à la quarantaine préventive

Robles a voulu expliquer qu’elle a réalisé cette vidéo pour éviter l’alarmisme de toute taupe lorsque le public ne la voit pas assise à sa place habituelle et pense qu’elle peut être infectée par COVID-19. “Je ne veux pas ce vendredi dans le live show, que tu dois voir au fait, quand tu ne me vois pas tu es alarmé. Rien ne se passe, c’est juste une précaution, je vais rester à la maison“, a continué à compter la présentatrice de la série de rencontres. Elle fait preuve de positivité et est convaincue que ce qu’elle possède n’est pas un coronavirus.”Je suis sûr que j’ai pris froid, que le dernier jour sur le plateau il faisait très froid, mais j’ai préféré être prudent. “

