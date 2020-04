Nairobi meurt-il dans Money Heist saison 4? Netflix révèle enfin le sort du personnage d’Alba Flores – HITC

La partie 4 de Money Heist révèle enfin le sort de Nairobi après sa blessure à la saison 3.

Netflix est généralement mieux connu pour créer des séries dramatiques américaines à succès telles que Stranger Things et The Witcher, mais ces dernières années, nous avons vu un contenu de plus en plus diversifié apparaître sur le service de streaming.

L’un des ajouts les plus populaires de ces dernières années a été Money Heist, ou La Casa de Papel, une série télévisée espagnole qui est devenue populaire dans le monde entier.

Maintenant, en avril 2020, le quatrième opus de la série est arrivé et continue l’histoire là où la partie 3 de 2019 s’était arrêtée.

La conclusion de la partie 3 a laissé de nombreux fans craindre pour le sort du personnage de Nairobi, mais meurt-elle dans la saison 4?

Money Heist part 4 sur Netflix

Cela fait presque un an que Money Heist est apparu pour la dernière fois sur nos écrans, mais enfin, le 3 avril 2020, la partie 4 du drame espagnol à succès est enfin arrivée.

Le nouveau lot d’épisodes se poursuit à partir du moment exact où la partie 3 s’est terminée dans ce cliffhanger agonisant en juillet 2019.

Tokyo et le reste de l’équipage ont été laissés au milieu du cambriolage sur la Banque d’Espagne tandis que le professeur et Lisbonne avaient été installés par la police.

Où la partie 3 a quitté Nairobi

Il est sûr de dire que le cambriolage sur la Banque d’Espagne n’a pas exactement planifié l’équipage de Money Heist.

Non seulement ils sont encerclés par la police et pris au piège dans la banque, mais Nairobi, joué par Alba Flores, finit par se faire tirer dessus.

Et la saison 3 se termine avec le membre d’équipage qui saigne et a besoin d’une assistance médicale urgente.

Naturellement, les fans ont craint pour Nairobi pendant la meilleure partie de neuf mois jusqu’à ce que la partie 4 de la série Netflix révèle enfin son destin.

* Spoilers à venir pour la partie 4 de Money Heist *

Nairobi meurt-il dans Money Heist saison 4?

Cependant, sa mort ne survient pas au moment où vous vous y attendiez le plus.

Après avoir été abattu dans les derniers moments de la saison 3, vous vous attendez à ce que sa mort survienne dans les premiers moments de la partie 4, mais incroyablement, Tokyo et son équipe parviennent à sauver Nairobi en effectuant une opération très hâtive sur elle, en lui enlevant une partie poumon afin de retirer la balle de sa poitrine.

Malheureusement, les efforts pour sauver Nairobi dans les premiers épisodes de la partie 4 se sont révélés vains, car le membre d’équipage est abattu d’une balle dans la tête et est tué pour de bon dans l’épisode 6 de la saison 4.

Après avoir été pris en otage, César Gandía, le chef de la sécurité de la Banque d’Espagne, parvient à échapper à l’équipage et, ce faisant, tire et tue définitivement Nairobi.

La partie 4 de Money Heist est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 3 avril 2020.

