Naissance de la mère porteuse de Robbie Williams

Le bébé de substitution de Robbie Williams est né | .

Robbie Williams et sa femme, Ayda FieldIls ont accueilli leur quatrième fils, qui est le deuxième qu’ils conçoivent à travers un ventre loué.

“En cette Saint-Valentin, nous voulons célébrer l’amour de la manière la plus impressionnante: Beau Benedict Enthoven Williams“Field a écrit sur Instagram, accompagné d’une photo des pieds de ses enfants.

“Comme avec Coco, il est biologiquement le nôtre, mais né de notre incroyable mère (mère porteuse). Nous sommes tellement bénis d’avoir notre fils en bonne santé entre nos mains et nous sommes officiellement complet en famille“.

Selon le portail Le miroir, après avoir eu leurs enfants Theodora Rose et Charlton Valentine, Field et Williams ont eu des complications pour concevoir plus de bébés naturellement, donc avec leur prochaine fille, Colette Josephine “Noix de coco”Ils ont décidé d’essayer une conception de substitution.

“Nous sommes ravis de partager que nous avons reçu notre bébé. Bienvenue dans le monde Colette (Coco) Josephine Williams !!”, écrivait Field il y a près d’un an et demi.

Elle était l’épouse de l’interprète de “Rock Dj” qui a d’abord partagé la nouvelle de la naissance de son bébé, à l’aide d’une photo mentionnée ci-dessus qui a acquis plus de soixante-dix mille coeurs rouges.

La famille du chanteur Cela a été un grand soutien pour surmonter ses problèmes de santé, depuis 2018, il a été détecté une maladie dans laquelle il semblait avoir un type d’hémorragie.

“Mon bras s’est engourdi, j’ai continué à saliver du côté de ma bouche, j’ai eu des maux de tête et des difficultés à respirer”, a-t-il déclaré dans une interview à un journal.

Pour sa part Robbie Williams Il n’a pas partagé l’actualité sur ses réseaux sociaux, bien qu’il soit probablement extrêmement content de la nouvelle de la naissance de son bébé.

Le chanteur britannique est actif depuis 1990, son vrai nom est Robert Peter Williams mais il est connu internationalement sous le nom de Robbie Williams.

