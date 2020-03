Naître en prison n’était que le début de l’enfance difficile de Leighton Meester

Leighton Meester est devenu célèbre en tant que Blair Waldorf dans l’émission extrêmement populaire Gossip Girl. Ces jours-ci, elle continue de gagner des fans et des téléspectateurs grâce à son rôle sur ABC’s Single Parents, un autre favori des fans. En plus de cela, son mariage avec Adam Brody est largement célébré par les groupes de fans des deux célébrités et présenté comme des «objectifs de couple». La paire a également une adorable fille ensemble.

Avec tout ce succès et cette adoration, il pourrait être difficile de croire que Meester a connu un début de vie aussi difficile. Beaucoup ont probablement entendu dire que l’actrice était née en prison, mais ce n’était que le début d’une longue et difficile route pour arriver où elle est aujourd’hui.

La mère de Leighton Meester était en prison à sa naissance

En 1986, la mère de Meester, Constance, était en prison. Elle avait atterri là-bas après une arrestation en 1983 pour avoir aidé son petit-ami de l’époque Doug (et le père de Meester) à faire sortir de la marijuana de la Jamaïque. Le réseau de contrebande comprenait non seulement la mère et le père de Meester, mais aussi sa tante maternelle et son grand-père maternel. La tante de Meester est en fait devenue la première femme de la liste des 15 personnes les plus recherchées des maréchaux américains lorsqu’elle est sortie de prison.

Techniquement, Meester n’est pas né dans la prison elle-même. Sa mère a été transférée à l’hôpital pour la naissance, mais elle avait encore 16 mois de sa peine à purger après que sa fille soit venue au monde. Meester a passé les premiers mois de sa vie dans une maison de transition avant d’être finalement placée sous la garde de sa grand-mère en attendant la libération de sa mère.

Meester est optimiste quant au passé de sa mère. «Ma mère a vécu beaucoup de choses avant ma naissance, et je ne peux pas la juger à ce sujet. Elle et mon père sont de bonnes personnes », a expliqué Meester.

Leighton Meester | Rachel Luna / FilmMagic / .

Leighton Meester a eu une enfance tumultueuse

Après la libération de sa mère de prison, les parents de Meester ont divorcé et la famille a dû faire face à de nombreuses difficultés financières. Meester insiste cependant sur le fait que son enfance n’a pas été mauvaise. Elle se souvient avec beaucoup de plaisir et d’amour malgré les difficultés financières. Son père, parlant après la gloire de sa fille, la voit comme une inspiration. “Elle est la preuve que le rêve peut être fait par tous”, a-t-il expliqué.

Meester a commencé à réserver des emplois de mannequin lorsqu’elle était très jeune et a travaillé pour des endroits comme The Limited Too et Ralph Lauren. Sa famille a déménagé à New York pour l’aider à poursuivre cette carrière, mais vivre dans une ville aussi chère était particulièrement difficile. Ils ont eu du mal à payer les factures et à subvenir à leurs besoins de base.

Le passé troublé a alimenté la carrière de Leighton Meester

Meester s’est consacrée à sa carrière d’actrice et a dû grandir beaucoup plus rapidement que la plupart des enfants en raison de son début de vie troublant. Cependant, l’actrice semble également voir l’objectif comme une sorte de cadeau qui l’a aidée à canaliser son énergie pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Même jeune, elle préférait suivre des cours de théâtre avec des adultes et ne se rapportait pas aux enfants immatures. Son désir était toujours de réussir dans son art.

Elle n’a pas eu beaucoup de temps pour une vie sociale d’adolescente typique et a raté des rencontres. Elle a même sauté son bal. Ironiquement, à seulement 21 ans, Meester décrocherait son grand rôle de lycéenne Blair Waldorf et vivrait certains des moments qu’elle n’a jamais vécus dans la vraie vie pour le monde entier à voir dans son affichage fictif.

Sa relation avec sa mère s’est tendue alors qu’elle voyait de plus en plus de succès. À un moment donné, Meester soutenait financièrement sa mère et son jeune frère, mais quand elle a découvert que sa mère n’utilisait pas l’argent à bon escient, elle l’a interrompue. Ce qui a suivi a été plusieurs procès laids et des mots durs. Les poursuites ont finalement échoué, mais leur existence témoigne du fossé entre le début de la vie de Meester et sa fin.