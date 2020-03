Nanatsu no Taizai lancera la quatrième saison en octobre 2020

Nanatsu no Taizai lancera la quatrième saison en octobre de cette 2020 | INSTAGRAM

L’anime célèbre et bien-aimé, Nanatsu no Taizai, également connu sous le nom de “The Seven Deadly Sins” ou “7 Deadly Sins”, a confirmé dans un compte-rendu officiel de mangas “Shonen Magazine News”, une quatrième saison qui sera publiée jusqu’en octobre. 2020 et pourrait être la fin de l’une des séries animées les plus célèbres du créateur Nakaba Suzuki.

La troisième saison de l’anime est sur le point de se terminer ce mercredi 25 mars et bien que son animation ait été fortement critiquée, créée par Studio Deen, parce que par manque de temps ils ont dû externaliser au studio March Jack pour s’occuper de leur projet, leurs fans le veulent toujours. et aimer leur histoire, même s’ils voulaient une meilleure animation.

Il compte déjà 24 chapitres et la troisième saison de Nanatsu no Taizai se concentre sur les personnages Diane, King et Gowther, mettant fin à la guerre sainte contre les Dix Commandements, lorsque la qualité de l’animation a baissé, car tous n’ont pas apprécié les combats, qui avait très peu de budget.

Cette quatrième saison sera la dernière de l’anime de Nakaba Suzuki, puisqu’elle s’appellera “Nanatsu no Taizai: Judgment of Fury” et racontera la fin de la guerre sainte, en comptant sur la bataille finale des Sept Péchés Capitaux contre le Roi Démon, quelque chose de super déterminant pour l’avenir de de Meliodas et Elizabeth.

Les fans se préparent à la fin de ce manga qui arrivera jusqu’à peu de temps avant la fin de 2020, ce qui est une excellente nouvelle puisque la plupart des productions ont été retardées par la crise du coronavirus et il faudrait attendre pour voir s’il aura une meilleure animation. ou ça continuera comme ça.

Nanatsu no Taizai est un manga écrit et dessiné par Nakaba Suzuki, sérialisé dans Weekly Shōnen Magazine. Une adaptation télévisée animée du manga a été annoncée en avril 2014, confirmée par le 20e numéro de l’année dans le magazine hebdomadaire Shōnen de Kodansha. La série a été créée le 5 octobre 2014 à 17 h 00.

Les sept péchés capitaux représentent un groupe de mauvais chevaliers qui à un moment donné ont tenté de renverser le roi d’Angleterre. Pendant la révolte, ils ont réussi à être vaincus par les saints chevaliers disparaissant du royaume. Une décennie plus tard, les saints chevaliers eux-mêmes ont organisé un coup d’État, faisant le roi prisonnier et se faisant appeler les nouveaux propriétaires de la Grande-Bretagne. La princesse Elizabeth a réussi à s’échapper et s’est fixé comme objectif de rechercher les sept péchés capitaux, les seuls capables d’affronter les saints chevaliers.

