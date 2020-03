Nancy Drew Recap: Saison 1 Episode 16 – La mort de Lucy Sable expliquée

HISTOIRES CONNEXES

Le monde de Nancy Drew a changé pour toujours mercredi lorsqu’elle a découvert que le mystère le plus important de sa vie était celui qu’elle ne savait même pas qu’elle résolvait.

Commençons par révéler numero uno: la mort de Lucy Sable n’était pas nécessairement un homicide. Après avoir déniché le journal de Lucy, Nancy a découvert qu’elle était secrètement enceinte. Elle a accouché sur la falaise cette nuit-là, et sa chute subséquente était soit un accident ou – très probablement, Dieu ne plaise – sa propre décision. Quoi qu’il en soit, Carson Drew n’est plus suspect dans ce qui n’est plus considéré comme un meurtre.

“Nous ne voulions certainement pas glorifier le suicide”, ont déclaré à TVLine les producteurs exécutifs Noga Landau et Melinda Hsu Taylor à propos de la construction de cette révélation autour d’un sujet aussi sensible. «Nous ne voulions pas faire en sorte que cela semble ambitieux. Nous voulions rendre cela horriblement tragique et très triste. »

En plus de la grossesse secrète, le journal de Lucy a également confirmé que les Hudson avaient utilisé leur influence pour détruire sa réputation à Horseshoe Bay, la transformant en parie sociale. Cela aurait pu prendre en compte le suicide potentiel de Lucy, montrant «ce qui arrive aux gens dans une atmosphère d’intimidation qui vient de haut en bas. Ce n’est pas seulement une question d’intimidation des autres enfants. Il s’agit de communautés entières qui déshonorent les jeunes pour leur sexualité, pour qui ils aiment, pour leur identité ou pour quoi que ce soit. “

Puis vint la révélation encore plus époustouflante: Le bébé auquel Lucy a donné naissance… était Nancy! Le journal a expliqué que Lucy s’était rapprochée des Drews, alors quand le couple l’a découverte sur la falaise ce soir-là, elle leur a donné son enfant pour le garder en sécurité. Ce n’était pas nécessairement précisé dans l’épisode, mais «l’hypothèse [that Ryan is Nancy’s biological father] est un son à faire, même si nous obtiendrons un peu de clarté à ce sujet dans l’épisode 17 “, taquinent les EP.

Quant à la relation de Nancy avec Carson, les prochains épisodes seront «très difficiles pour les deux. Nancy essaie de reconstituer son identité, à la fois en interne et en externe, et Carson devra être responsable de certaines erreurs qu’il a commises, ainsi que de ce qu’il a fait par amour et par désir de protéger Nancy. »

Sur la base de l’ordre initial de 13 épisodes de la série, ce coup de poing un-deux allait se produire dans la finale, mais ce plan a changé lorsque The CW a béni Nancy avec un ramassage toute la saison. Comme le notent les EP, “Nous avons créé un précédent dans la série où l’on ne sait jamais quand l’affaire va être résolue. Ce n’est pas toujours la finale. Parfois, c’est plus tôt que cela, et une toute nouvelle affaire commencera. “

Sur une note légèrement plus optimiste, George et Nick ont ​​profité d’un baiser torride cette semaine (yay romance!), Malgré le fait que Bess les a tous vivement avertis de ne pas céder à leurs envies.

«C’était aux alentours de l’épisode 10 lorsque nous avons réalisé que George et Nick étaient organiquement, dans les histoires que nous racontons, se rapprochant l’un de l’autre», nous disent les EP. “[Tunji Kasim and Leah Lewis] sont si bien à l’écran ensemble. Et les personnages sont des âmes sœurs de différentes manières. Ils sont francs et terre-à-terre, mais ils s’accrochent tous les deux à beaucoup de douleur et ils aident souvent les autres avant de s’aider eux-mêmes. »

Vos réflexions sur cet épisode monumental? Avez-vous prévu l’un des gros rebondissements avant leurs révélations? Quoi que vous pensiez, déposez-le dans un commentaire ci-dessous.