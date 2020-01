Nando Escribano et Nuria Marín sortent en larmes la fin de “Butterfly Hunter”

L’équipe ‘Butterfly Hunter’ a reçu cette pire nouvelle le mercredi 29 janvier: l’annulation du format. L’espace produit par La Fábrica de la Tele pour la journée de la Divinité se terminera pour toujours le 14 février. Après sept ans d’émissions ininterrompues, le magazine thug and acid fait ses adieux et le fait avec 12 dernières livraisons. Cela donnera lieu à la première de une nouvelle émission quotidienne produite par le même producteur, qui sera diffusée sur Cuatro et Divinity, qui présentera Nuria Marín en tant que présentatrice et qui discutera de la réalité et des talents du groupe.

Nuria Marín et Nando Escribano dans ‘Butterfly Hunter’]

Nuria Marín et Nando Escribano ont voulu parler de cette annulation dans la livraison émise le jeudi 30 janvier. Elle a reconnu, très excitée, que “aujourd’hui va être un programme très compliqué (…) après sept ans, je ne m’attendais pas à ce que cela se produise“, tandis qu’Escribano a reconnu que” nous avions toujours dit que ‘Butterfly Hunter’ était immortel. “Le Catalan a expliqué que “Hier, nous avons entendu la nouvelle, Nuria qui était à Madrid et les 40 personnes qui travaillent dans ce programme, le producteur elle-même nous a dit. ”

“Nous mourrons en tuant”

Le notaire a plaisanté avec le fait que “nous mourrons en tuant” et je voulais me souvenir du succès que l’espace a eu cette fois. “Nous avons été en tout temps, sur trois canaux différents, nous avons eu toutes sortes de noms de famille (…) nous voulons remercier le public d’être toujours avec nous, de nous voir comme des spectateurs et de s’arrêter dans la rue (…) nous sommes très reconnaissants. Tenir sept ans sur l’antenne est compliqué. ” Le journaliste a voulu préciser que “De nouvelles aventures viendront pour tout le monde … parce que tous ceux qui font partie de cette équipe sont super valides”.

Un exploit à la télévision: sept ans à l’antenne

De son côté, Marin, lui aussi visiblement excité, s’est demandé “combien de programmes peuvent dire qu’ils ont enduré sept ans d’émissions” et a précisé que “c’est grâce à vous, ceux qui nous voient, ceux qui nous critiquent, grâce à La Fábrica de la Tele, Divinity, Mediaset, tous ceux qui ont opté pour nous, certains enfants que nous n’avons pas eu aucune idée de faire quoi que ce soit et ceux qui ont été autorisés à faire ce que nous avons toujours voulu (…) nous avons eu une liberté absolue (…) nous avons pu diriger, présenter, expérimenter, les éditeurs ont essayé toutes sortes de choses … merci“Enfin, les deux ont plaisanté sur la façon dont ils vont être acides dans les programmes finaux et c’est que Nuria a abandonné, en riant, que” si nous avons déjà été des enfants hospitalisés sachant que le programme allait bien, imaginez-vous le programme va mourir. ” Le notaire, en riant aussi, a plaisanté en disant que “pour ce que j’ai laissé au couvent, je tombe dedans”. Bref, les deux n’ont pas hésité à maintenir la bonne humeur, l’humour et l’acidité qui ont caractérisé «Butterfly Hunter» dès le premier jour.

.