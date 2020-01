Nando, frère de Gonzalo Montoya, le défend des critiques dans «L’île aux tentations»

Il est indéniable que l’un des candidats de «L’île des tentations» le plus critiqué par le public est Gonzalo Montoya. Qui était un participant de «Big Brother» et partenaire actuel de Susana Molina, a reçu d’innombrables commentaires négatifs sur les réseaux sociaux pour le traitement qu’il a envers sa petite amie. Une série de commentaires formulés dans les premières livraisons publiées dans Cuatro et Telecinco l’ont mis dans l’œil de l’ouragan et donc, son frère Nando, n’a pas hésité à sortir le défendre dans le débat sur la réalité soulevée dans «Sauve-moi» ce lundi 20 janvier avec Carlota Corredera devant.

Gonzalo Montoya et son frère Nando

Les premiers expulsés du programme Melani et Bryan sont allés au magazine La Fábrica de la Tele et n’ont pas hésité à inculper durement Montoya et son traitement de Susana. “Est-ce normal de toujours vouloir être au-dessus d’elle?”, se demanda la jeune fille, à laquelle Nando n’hésita pas à répondre: “Le problème qu’il a, c’est que lorsqu’il voit la chose arrêtée, il a besoin de moudre.” Une explication que Melani n’a pas comprise, et c’est qu’elle ne comprend pas que cette “gresca” la cherche avec sa petite amie. Pour sa part, Kiko Matamoros a voulu blâmer ces modèles sur “Une insécurité qui a (…) se voit dans les images dans lesquelles elle se brise et reconnaît à quel point elle est extrêmement précaire”.

Après cette «cape», Nando Montoya a également voulu clarifier certains commentaires controversés de Gonzalo dans «L’île des tentations» dans laquelle il a déclaré que il aimait juste sortir avec ses amis et que Susana “était tout à fait un fardeau pour sortir avec ses amis”. Le garçon a même affirmé qu’il “valait mieux sortir seul qu’avec un Pokémon”. Nando a dit que “c’était une blague que les deux ont eue, ils en ont ri ensemble” et a expliqué que “c’est une blague très mal comprise et qu’elle est fatale expliquée par Gonzalo. Il voulait dire que lorsque Susana est arrivée à Séville, il n’avait pas amis et ils étaient ensemble toute la journée (…) c’est simplement une blague interne des deux, elle ne fait référence ni à laide ni à quelque chose de négatif“.

La critique de Belén Esteban

Une justification que dans ‘Save Me’, presque personne ne comprenait. Melani lui a reproché “à la télévision on ne peut pas dire quelque chose comme ça” Belén Esteban a voulu lui rappeler que si Susana était seule à Séville c’est “parce qu’elle a osé tout laisser pour lui. Il faut le valoriser”. Quelque chose que Nando a reconnu était vrai. Mais la chose n’était pas là, le garçon a voulu préciser que “mon frère est comme ça, comme on le voit”, donc il est clair que son attitude ne le déteste pas, car il le connaît et le sait au quotidien Il contient également de tels commentaires ou comportements. Esteban a alors condamné: “Je ne comprends pas comment Susana a vécu comme ça pendant six ans”.

.