Naomi Campbell publie un selfie topless

Naomi Campbell se sent le dimanche selfie en partageant un post topless.



Naomi Campbell est l’une des femmes les plus méchantes de l’industrie du mannequinat et du monde en général depuis des décennies et elle est déterminée à le conserver. Elle continue de diffuser des rappels qu’il n’y a pas de limite d’âge pour quand vous êtes autorisé à vous sentir. À 49 ans, elle se pavane toujours sur les pistes, tue des séances photo et casse Instagram avec des selfies nus.

Campbell a célébré le #SelfieSunday en partageant une photo seins nus d’elle-même en direct de son lit. Elle a placé un emoji étoile brillante sur son mamelon pour contourner les directives de la communauté IG, mais compte tenu de la façon ridicule dont l’application a tendance à être sur la nudité féminine, il y a une chance que ce message soit toujours supprimé. En tout cas, ce n’est pas comme si c’était la première fois que l’icône posait nue pour un appareil photo. Elle sert enfin de visage à la campagne Printemps 2020 de Vivienne Westwood après avoir noué une relation avec la créatrice il y a 33 ans. L’une des photographies de la campagne montre Campbell vêtu uniquement d’un chapeau élaboré et d’une paire de talons.

Une autre preuve que Campbell reste un “innovateur culturel”, comme le déclare sa biographie IG, c’est qu’elle vient d’ouvrir le défilé de Tommy Hilfiger à la London Fashion Week. Elle avait l’air imposante comme toujours, vêtue d’un survêtement néon.

