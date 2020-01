Naomi Galera réprimande Jésus pour ses menaces et ses commentaires homophobes dans ‘OT 2020’

* En préparation

L’attitude de Jésus au cours du 23 décembre dernier lorsque certains des candidats se sont maquillés et habillés pour faire passer une micro-traînée laissaient beaucoup à désirer. Le Cadix a donné plusieurs commentaires LGBTfobos contre son collègue ‘OT 2020’, s’assurant qu’il était “le seul homme” ou que le fait que les hommes se maquillent le “dégoûtait”. La critique des réseaux sociaux et la réprimande de certains de ses collègues, notamment Ariane, a conduit l’Académie à prendre des mesures en la matière.

Noemí Galera a eu un tutorat personnalisé avec l’élève pour expliquer les conséquences que vos paroles peuvent avoir. “Des phrases comme” comment le câble me traverse, Troy brûle ” C’est la première et la dernière fois que je veux l’entendre ici“, un directeur très sérieux a commencé dans son approche de la réponse de Jésus aux paroles d’Ariane.

Galera n’a cessé de raconter les propos déformés de son élève: “Tu vas me dire que ce sont des blagues, mais maintenant ils n’ont plus rien à faire: Rafa repassant, hier sur les costumes …”, a commencé avant Jésus, qui Il voulait se défendre. “Vous allez me dire que vous vous habillez au Carnaval, mais ce que je perçois est un homme en disant à un autre de se maquiller «comme c’est dégoûtant». Que cela vous plaise ou non, c’est votre opinion, mais là où je n’arriverai pas, c’est de vous voir dans cet état parce que c’est une menace. Cela ne s’est jamais produit et je ne permettrai pas que cela se produise“.

Un discours sur la diversité

Le mentorat avec Jésus n’est pas la seule mesure que «l’Opération Triomphe» a prise pour éviter de tels commentaires. Le samedi 25 janvier, avant de manger, les candidats recevront la visite de Paco Tomás, qui leur donnera une conférence sur la diversité affective sexuelle. Quelques heures avant l’annonce dans le profil du programme, le journaliste lui-même a commenté l’attitude de Jésus, assurant la nécessité pour eux de recevoir un cours comme celui-ci: “Comme il serait bon pour l’Académie d’avoir des cours de diversité affective sexuelle et une lecture sur la nocivité des rôles de genre et comment les gens qui prétendent être des artistes peuvent contribuer à changer cette société toxique. “

