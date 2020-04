Naomie Olindo, star de Southern Charm, a déclaré que la visite du zoo de Doc Antle de Tiger King était une erreur

La série Netflix, Tiger King: Murder, Mayhem et Madness a montré plusieurs propriétaires de zoo, mais se concentrait principalement sur Joseph Maldonado-Passage, également connu sous le nom de Joe Exotic. Il a également montré le zoo de Bhagavan «Doc» Antle, Myrtle Beach Safari, et comment il le gère.

Une photo de Naomie Olindo a rendu visite à son zoo. Découvrez ce qu’elle a à dire sur le fait qu’il s’agit d’une erreur et plus encore.

Le zoo de Doc Antle a été présenté dans «Tiger King»

Le zoo d’Antle a été montré dans la série dans l’épisode “Cult of Personality”. De nombreuses femmes qui travaillent au zoo ont déclaré avoir travaillé toute la journée. Certains d’entre eux ont également une sorte de partenariat romantique avec Antle.

Une ancienne employée nommée Barbara Fisher a affirmé qu’elle recevait 100 $ par semaine pour son travail. Elle a également affirmé qu’il avait choisi toutes les tenues sexy pour les femmes qui y travaillaient et leur avait donné des noms différents.

“Il contrôlait tous les aspects de notre journée et ce que nous étions autorisés à faire”, a déclaré Fisher. Cela comprenait ce qu’ils étaient autorisés à manger. Elle a également dit qu’il l’avait poussée à obtenir des implants.

«Ce n’est pas un travail. C’est un style de vie dans lequel ils ont plongé », a déclaré Antle dans l’épisode. Maldonado-Passage a parlé des méthodes d’Antle.

“Il a son petit culte, et j’ai mon petit culte. Ce ne sont que deux mondes complètement opposés. Vous savez, il est un peu plus haut de gamme, et je travaille avec des gens qui viennent de sortir de prison », a déclaré Maldonado-Passage.

Antle a répondu au documentaire

Antle est une autre personne qui était dans le documentaire et qui n’est pas satisfaite de la façon dont il a été décrit. Il a donné sa réaction à Us Weekly.

«Il a décollé et est devenu cet énorme succès au moment idéal parce que les gens sont coincés sur leurs canapés Covid. Cela a donné aux gens qui s’ennuient quelque chose dans quoi vraiment se mordre », a-t-il déclaré.

Antle a poursuivi: «Je souhaite qu’ils l’auraient dépeint de manière plus documentaire. Mon installation n’a été montrée que brièvement si vous le remarquez, et c’était pour une raison. Mon établissement est de première classe, bien meilleur que Joe ou Carole [Baskin’s] arrière-cour envahie très petit soi-disant sanctuaire. Le mien est le plus beau du monde. »

Naomie Olindo a déclaré que visiter son zoo était une erreur

Naomie Olindo sur «Regardez ce qui se passe en direct» Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Les fans ont trouvé une photo d’Olindo sur un éléphant. Un fan a commenté la photo avec “Omg gross, je ne peux pas croire que @naomie_olindo f * cking soutient Doc Antle et son CULT! @BravoTV est temps de trouver de nouvelles personnes sur @BravoSouthernCharm, car cela va provoquer un contrecoup majeur. “

Olindo a ensuite répondu au commentaire selon le compte, Comments By Bravo. «Ugh, nous sommes tellement gênés, croyez-moi», a-t-elle écrit. «Nous n’avions aucune idée de la profondeur de la manipulation et de la gravité de la situation dans cet endroit. Nous avons également fait une erreur en ce sens que nous n’avions pas fait nos recherches avant de partir, et nous avons d’énormes regrets. “

Son commentaire a continué: «J’adore les animaux et je ne savais pas que je faisais plus de mal que de bien en soutenant cet endroit. Vraiment déchirant et je me sens assez stupide. Aussi juste une note latérale, la photo avec Metul est au safari de myrtle beach, la photo avec Craig est en Thaïlande lol deux endroits différents. De toute façon, les éléphants ne devraient jamais être montés – quelque chose que je ne savais pas auparavant. Vis et apprend.”

La star de Bravo n’est pas la seule célébrité à avoir rencontré les animaux d’Antle. Une photo de lui avec Britney Spears a également fait surface après le documentaire.