Narcos: Mexico Saison 2 Bande-annonce: No High Can Last Forever

Narcos: bande-annonce de la saison 2 de Mexico: aucun high ne peut durer éternellement

Netflix a publié le Narcos: Mexique Bande-annonce de la saison 2 pour leur série dramatique policière. Inspirée par de vrais événements, la deuxième saison sera lancée le 13 février. Vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant dans le lecteur ci-dessous!

S’éloigner de la Colombie, où Narcos passé trois saisons, Narcos: Mexique explore les origines de la guerre de la drogue moderne en remontant à ses racines, à partir d’une époque où le monde du trafic mexicain était une confédération lâche et désorganisée de producteurs et de revendeurs indépendants. Soyez témoin de la montée du cartel de Guadalajara dans les années 1980 alors que Félix Gallardo (Diego Luna) prend la barre, unifiant les trafiquants afin de construire un empire. Lorsque l’agent de la DEA, Kiki Camarena (Michael Peña), déplace sa femme et son jeune fils de Californie à Guadalajara pour occuper un nouveau poste, il apprend rapidement que sa mission sera plus difficile qu’il ne l’aurait jamais imaginé. Alors que Kiki recueille des informations sur Félix et s’implique davantage dans sa mission, une chaîne d’événements tragiques se déroule, affectant le trafic de drogue et la guerre contre celui-ci pour les années à venir.

Mayra Hermosillo rejoint Michael Peña et Diego Luna dans la saison 2 (Falco) comme Enedina Arellano Felix; Bacon Sosie (Ici et maintenant) comme Mimi Webb Miller; Andrés Londoño (Craindre le mort-vivant) comme Enrique Clavel; Alex Knight (Légion) comme Kenny Moss; Miguel Rodarte (Partage de temps) comme Danilo Garza; Jesse Garcia (De Dusk Till Dawn: La série) comme Sal Orozco; Matt Biedel (Carbone altéré) comme Daryl Petski; Jesus Ochoa (Overboard) en tant que Juan Nepomuceno Guerra; Flavio Medina (La maison des fleurs) comme Juan Garcia Abrego; Alberto Zeni (The Noble Family) en tant que Amat Palacios; Jero Medina (Belle de Jour) comme Ossie Mejia; Jose Julian (La société) comme Javier Arellano Felix; Noé Hernandez (Nous sommes la chair) comme Rafael Aguilar; et Nat Faxon (Family Guy) comme Ted Kaye.

Narcos: Mexique est produit par Gaumont Television pour Netflix. Eric Newman est producteur exécutif et showrunner. José Padilha, Doug Miro et Carlo Bernard sont producteurs exécutifs.