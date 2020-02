‘Narcos: Mexico’ Saison 3: Statut de renouvellement de Netflix et date de sortie

Narcos: le Mexique est revenu en bonne forme et a sans doute été encore meilleur que la première saison. La finale de la série nous a laissé beaucoup de choses à discuter, et un énorme bouleversement verra des développements sanglants et incroyables dans la saison trois. Netflix n’a pas encore renouvelé Narcos: Mexico pour une troisième saison, mais nous garderons une trace de toutes les nouvelles et mises à jour pour Narcos: Mexico saison 3.

Narcos: Mexico est une série dramatique criminelle de Netflix Original créée par Chris Brancato et Doug Miro. Initialement prévue pour devenir la quatrième saison du drame policier populaire Narcos, la décision a finalement été de produire Narcos: Mexico en tant que spin-off. Mettant en vedette des acteurs tels que Diego Luna et Michael Pena, la série a été une plate-forme incroyable pour le couple pour montrer leurs talents d’acteur.

Netflix a-t-il renouvelé Narcos: Mexico pour une troisième saison?

Statut de renouvellement Netflix: en attente (Dernière mise à jour: 17/02/2020)

Au moment d’écrire la deuxième saison de Narcos: le Mexique était disponible en streaming depuis moins d’un mois. Nous nous attendons à ce que le drame policier soit renouvelé pour une troisième saison, mais cela peut prendre jusqu’à un mois à Netflix, et souvent même plus pour eux de décider de l’avenir d’une émission.

En tant que franchise, Narcos est l’un des plus populaires sur Netflix à ce jour, et sans doute dans le top 3 des drames en espagnol. Nous nous attendons à recevoir des nouvelles du renouvellement de Narcos: Mexico dans les semaines à venir, sinon plus tôt.

Narcos: le Mexique doit-il revenir pour une troisième saison?

Même si l’histoire de Félix Gallardo est presque terminée, un bain de sang nous attend pour la troisième saison de Narcos: Mexico.

Malgré le pouvoir et l’influence que Félix avait accumulés au cours de son mandat à la tête du Cartel de Guadalajara, il a été tout aussi facilement démonté en quelques coups.

Lorsque l’agent de la DEA, Walt Breslin, a rendu visite à Félix en prison, nous avons appris la réalité de la situation à laquelle la DEA et tous les responsables de l’application des lois sont désormais confrontés sans Félix à la tête de la fédération. Félix avait raison, si toutes les places avaient travaillé ensemble à l’unanimité, alors elles auraient pu chasser les Colombiens et gagner des milliards ensemble.

Sans Félix comme figure de proue avec toutes les connexions, chacune des places, qui sont maintenant devenues leurs propres cartels respectifs, finiront par se battre. Pendant tout ce temps, Félix avait maintenu la paix au Mexique, mais maintenant «tous les animaux sont en liberté» et la guerre et les effusions de sang attendent.

Il y a du mauvais sang entre Tijuana et Sinaloa, et d’après ce que nous savons de l’histoire, les deux cartels entrent en guerre. Avec Félix en prison, la série aura besoin d’un nouvel antagoniste, et ce ne sera autre que Joaquín «El Chapo» Guzmán. La guerre contre la drogue ne fait que commencer.

Qui est «El Chapo»?

Même sans contexte, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui auront à un moment donné entendu parler du nom El Chapo. Maintenant condamné à la prison à vie aux États-Unis, Joaquín «El Chapo» Guzmán était autrefois le chef du cartel de Sinaloan, et sous sa direction, il est devenu le cartel le plus riche et le plus puissant du Mexique.

Pendant son règne, il y avait des niveaux record de drogues introduites en contrebande aux États-Unis et en Europe depuis le Mexique. Son influence et son pouvoir ont été comparés à ceux de Pablo Escobar, et sa notoriété au niveau d’Al Capone. Dans l’ensemble, il a été estimé qu’El Chapo avait des actifs d’une valeur d’environ 12,6 milliards de dollars.

Au total, El Chapo a été arrêté trois fois mais s’est évadé à deux reprises. Lors de sa première évasion, son retour au cartel et les treize années suivantes au pouvoir ont été dévastateurs pour la guerre contre la drogue des gouvernements américain et mexicain.

Les abonnés ont-ils apprécié la deuxième saison de Narcos: Mexico?

Naturellement, les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer à quel point ils ont apprécié la deuxième saison de Narcos: Mexico:

Fait avec Narcos Mexico Saison 2

Wooooow…

Mes respects pour Acosta

La saison 3 est sur le point d’être un bain de sang

Si vous avez la référence Arellano-Felix Clown… cheers pic.twitter.com/GaEFXYNUFC

– Santiago Muñez (@ mozkid8) 16 février 2020

Vous avez terminé tout #NarcosMexico et les conneries ne deviendront que plus salissantes! J’ai besoin de la saison 3 dès que possible 😭😭 @NarcosNetflix j’en ai vraiment besoin. La saison 3 va aller de bien des façons! El Chapo? Les autres agents de la DEA reviendront-ils et finiront-ils par se lier à Narcos 1-3, Pablo et tout Cali Cartel?

– Esther 🎈 (@ SuperstarE3) 15 février 2020

Moi à ma copine: je veux regarder

Narcos: Mexico saison 2?

Ma fille: D’accord mais peux-tu sauter le

introduire ce ti-

Moi: pic.twitter.com/jjUhryxVx6

– el vale (@ elvale_1) 13 février 2020

Quand pourrions-nous voir une troisième saison de Narcos: Mexico sur Netflix?

Si Netflix doit renouveler Narcos: Mexique pour une troisième saison, nous attendrons jusqu’en 2021 pour qu’il arrive. Le temps entre la première et la deuxième saisons était de quinze mois, et si la même logique est appliquée pour la saison 3, nous pourrions le voir arriver dans Mai 2021.

Le meilleur pari pour une date de sortie est Été 2021.

Aimeriez-vous voir une autre saison de Narcos: le Mexique? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!