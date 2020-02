‘Narcos: Mexique’ Saison 3: Dates de tournage et casting

Narcos: le Mexique est revenu en bonne forme et a sans doute été encore meilleur que la première saison. La finale de la série nous a laissé beaucoup de choses à discuter, et un énorme bouleversement verra des développements sanglants et incroyables dans la saison trois. Netflix n’a pas encore renouvelé Narcos: Mexico pour une troisième saison, mais nous garderons une trace de toutes les nouvelles et mises à jour pour Narcos: Mexico saison 3.

Narcos: Mexico est une série dramatique criminelle de Netflix Original créée par Chris Brancato et Doug Miro. Initialement prévue pour devenir la quatrième saison du drame policier populaire Narcos, la décision a finalement été de produire Narcos: Mexico en tant que spin-off. Mettant en vedette des acteurs tels que Diego Luna et Michael Pena, la série a été une plate-forme incroyable pour le couple pour montrer leurs talents d’acteur.

Netflix a-t-il renouvelé Narcos: Mexico pour une troisième saison?

Statut de renouvellement Netflix: en attente (Dernière mise à jour: 17/02/2020)

Au moment d’écrire la deuxième saison de Narcos: le Mexique était disponible en streaming depuis moins d’un mois. Même si Netflix n’a pas encore confirmé le renouvellement, nous avons déjà reçu suffisamment d’informations de sources pour suggérer que la saison 3 est définitivement en cours.

En tant que franchise, Narcos est l’un des plus populaires sur Netflix à ce jour, et sans doute dans le top 3 des drames en espagnol, nous sommes donc certains que Netflix publiera bientôt les nouvelles du renouvellement, juste un jeu en attente à ce stade.

Narcos: le Mexique doit-il revenir pour une troisième saison?

Même si l’histoire de Félix Gallardo est presque terminée, un bain de sang nous attend pour la troisième saison de Narcos: Mexico.

Malgré le pouvoir et l’influence que Félix avait accumulés au cours de son mandat à la tête du Cartel de Guadalajara, il a été tout aussi facilement démonté en quelques coups.

Lorsque l’agent de la DEA, Walt Breslin, a rendu visite à Félix en prison, nous avons appris la réalité de la situation à laquelle la DEA et tous les responsables de l’application des lois sont désormais confrontés sans Félix à la tête de la fédération. Félix avait raison, si toutes les places avaient travaillé ensemble à l’unanimité, alors elles auraient pu chasser les Colombiens et gagner des milliards ensemble.

Sans Félix comme figure de proue avec toutes les connexions, chacune des places, qui sont maintenant devenues leurs propres cartels respectifs, finiront par se battre. Pendant tout ce temps, Félix avait maintenu la paix au Mexique, mais maintenant «tous les animaux sont en liberté» et la guerre et les effusions de sang attendent.

Il y a du mauvais sang entre Tijuana et Sinaloa, et d’après ce que nous savons de l’histoire, les deux cartels entrent en guerre. Avec Félix en prison, la série aura besoin d’un nouvel antagoniste, et ce ne sera autre que Joaquín «El Chapo» Guzmán. La guerre contre la drogue ne fait que commencer.

Qui est «El Chapo»?

Même sans contexte, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui auront à un moment donné entendu parler du nom El Chapo. Désormais condamné à la prison à vie aux États-Unis, Joaquín «El Chapo» Guzmán était autrefois le chef du cartel de Sinaloan, et sous sa direction, il est devenu le cartel le plus riche et le plus puissant du Mexique.

Pendant son règne, il y avait des niveaux record de drogues introduites en contrebande aux États-Unis et en Europe depuis le Mexique. Son influence et son pouvoir ont été comparés à ceux de Pablo Escobar, et sa notoriété au niveau d’Al Capone. Dans l’ensemble, il a été estimé qu’El Chapo avait des actifs d’une valeur d’environ 12,6 milliards de dollars.

Au total, El Chapo a été arrêté trois fois mais s’est évadé à deux reprises. Lors de sa première évasion, son retour au cartel et les treize années suivantes au pouvoir ont été dévastateurs pour la guerre contre la drogue des gouvernements américain et mexicain.

Casting Calls confirmé pour Narcos: Mexico saison 3

Un certain nombre de nouveaux rôles ont été confirmés pour la prochaine saison de Narcos: Mexico. Les appels de casting suivants ont été envoyés pour les personnages suivants:

Maria

Âge: 24-29 | Genre: Femme | Origine ethnique: Latina, espagnole, mexicaine

Rôle: Series Regular

Maria a été décrite comme une journaliste idéaliste et ambitieuse pour Zeta à Tijuana.

Ismael

Âge: 37-39 | Sexe: masculin | Origine ethnique: Latino, Mexican, Spanish

Rôle: Series Regular

Ismael est un trafiquant indépendant qui se retrouve pris dans les guerres de cartels en pleine croissance. Humble et pratique, Ismael se soucie plus de sa famille que de la richesse. Son intelligence profonde est cachée par sa simplicité, mais sa manipulation magistrale montrera qu’il a le mieux joué sa main.

Dani

Âge: 30 | Genre: Femme | Origine ethnique: à déterminer?

Rôle: récurrent

Dani est professeur agrégé de sociologie dans une université. Fidèle à l’os, Dani est aussi un intellectuel.

Le général

Âge: 50 | Sexe: masculin | Origine ethnique: Latino, Mexican, Spanish

Rôle: Series Regular

Le général sera à l’avant-garde des guerres de cartels, utilisant son charme et ses tactiques militaires impitoyables pour le mettre dans la bonne position pour diriger l’effort de guerre. Sa position hostile et publique contre les cartels couvre une situation plus compliquée.

Vicente

Âge: 24-30 | Sexe: masculin | Origine ethnique: Latino, Mexican, Spanish

Rôle: Series Regular

Le frère cadet de Amado Carillo Fuentes, Vicente, est embauché comme chef de la sécurité d’Amado et tueur à gages. Pas aussi intelligent que ce qu’il pense être, il se rattrape avec loyauté et ambition. Faiseur de troubles, il est protégé par la position d’Amado dans l’entente.

Arturo

Âge: 24-30 | Sexe: masculin | Origine ethnique: Latino, Mexican, Spanish

Rôle: récurrent

Ami et associé de confiance de Chapo dont le rôle dans le cartel de Sinaloan continue de croître. Arturo aspire à diriger son propre cartel un jour.

Miguel

Âge: 55 à 65 ans | Sexe: masculin | Origine ethnique: Latino, Mexican, Spanish

Rôle: récurrent

Le maître des marionnettes, Miguel est l’homme le plus puissant du Mexique. Homme d’affaires et homme politique, Miguel est profondément impliqué dans les cartels, mais utilise son pouvoir et son influence pour contrôler tout le monde dans les coulisses. Miguel est charmant et a une intelligence impitoyable.

Steve

Âge: 25-30 | Sexe: masculin | Origine ethnique: américaine, espagnole

Rôle: récurrent

Steve est un agent américain DEA situé à El Paso, au Texas. De bonne humeur et fidèle, Steve est attiré par le côté opérationnel de son patron, mais il est assez intelligent pour savoir où tracer la ligne.

Alfredo

Âge: 20-29 | Sexe: masculin | Origine ethnique: hispanique, latino, mexicaine

Fils aîné d’une famille d’élite de Tijuana, Alfredo est moins à la recherche de vêtements après avoir vécu un peu plus dur malgré la richesse de sa famille. Alfredo aime son jeune frère.

Hortensia

Âge: 30 | Genre: Femme | Origine ethnique: Latina, mexicaine, espagnole

Rôle: récurrent

L’épouse d’un flic sale à Juarez. Consciente des sales actions de son mari, elle ne le juge pas pour cela.

Santos

Âge: 40-50 | Sexe: masculin | Origine ethnique: hispanique, latino, mexicaine

Rôle: récurrent

Chroniqueur intrépide, Santos est largement considéré comme le «numéro 2» du journal. Homme au sommet de son art, il est bien habillé et très rassemblé. Santos aime taquiner ses collègues mais est apprécié de ses collègues chroniqueurs.

Katz

Âge: 25-30 | Sexe: masculin | Origine ethnique: asiatique ou afro-américaine

Rôle: récurrent

Katz est un agent américain DEA situé à El Paso, au Texas. Il a un peu de problème avec son attitude, mais dans l’ensemble, il a un bon sens de l’humour.

Quand le tournage devrait-il commencer pour Narcos: Mexico?

Selon l’une de nos sources, une date de fin a déjà été confirmée pour la saison 3, mais une date de début n’a pas encore été fixée.

Nous avons la bonne autorité que le tournage sera terminé d’ici juillet 2020, ce qui signifie que le tournage devrait commencer dans les prochains mois ou deux (mars, avril).

Les abonnés ont-ils apprécié la deuxième saison de Narcos: Mexico?

Naturellement, les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer à quel point ils ont apprécié la deuxième saison de Narcos: Mexico:

Quand pourrions-nous voir une troisième saison de Narcos: Mexico sur Netflix?

Si Netflix doit renouveler Narcos: Mexique pour une troisième saison, nous attendrons jusqu’en 2021 pour qu’il arrive. Le temps entre la première et la deuxième saisons était de quinze mois, et si la même logique est appliquée pour la saison 3, nous pourrions le voir arriver dans Mai 2021.

Le meilleur pari pour une date de sortie est Été 2021.

Aimeriez-vous voir une autre saison de Narcos: le Mexique? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!