Naruto présente le nouveau personnage de Kara

Naruto a combattu de grands méchants et continue de le faire même aujourd’hui. Nous ne pouvons pas oublier que notre ninja a aidé à faire tomber Akatsuki pendant son adolescence, il est donc logique que un nouveau groupe vient à lui quand il devient Hokage.

Maintenant, l’organisation Kara a promis de conquérir le monde, et les fans ont pu voir de plus près l’un des membres clés de ce clan malevolo lors du dernier chapitre de Boruto.

Le rythme de Boruto: Naruto Next Generations est devenu intense lorsque le Hokage a dû adopter un déserteur du groupe Kara afin que Shikadai ne soit pas tué. Le moment a conduit à nous révéler les secrets de Kara ets au moment où un nouveau membre est apparu.

Jingen rend visite à son Ten’Tails stocké bijuu, et la bête est surveillée par un membre invisible de Kara. L’homme est beaucoup plus jeune que tous les membres que nous avons vus jusqu’à présent, à l’exception de Delta, et il a le surnom de “joli garçon”.

Soudain, on voit le nouveau membre bâiller et dire “Il n’y a aucun problème ici. A part ça, je meurs d’ennui“

Au fur et à mesure que le fragment progresse, Jigen avertit l’homme de faire attention car la lame cachée connaît maintenant le bijuu. Le nouveau membre de Kara est déconcerté par la situation, et son attitude élégante a des fans nerveux au sujet de sa force.

Chaque fois qu’un méchant est enragé par une embuscade, cela signifie qu’il a suffisamment de pouvoir pour contrer l’attaque, ce qui rend le village de Hidden Leaf mieux préparé pour qu’un autre membre de Kara vienne bientôt attaquer.

Ils voudront peut-être garder Amado suffisamment à l’aise pour qu’il soit prêt à révéler des détails sur son ancien partenaire … sinon les forces de Naruto se battront aveuglément contre un ennemi qui vaut la peine de travailler avec l’Otsutsuki.

