N’as-tu pas honte? Thalía s’est photographiée par derrière et devant le miroir de la salle de bain OMG!

Le Mexicain a encore donné de quoi parler, personne ne l’arrête!

13 mars 2020

Thalia Elle est l’une des célébrités les plus aimées au Mexique et dans le monde, son charisme, sa beauté et sa simplicité ont captivé au fil des ans et, malgré le passage des années, elle n’arrête pas d’en parler.

A cette occasion, l’interprète de «Amor a la mexicana» a posé sur le dos et avec le même camouflage Qui aurait pris cette photo?

“Espejito espejito …” était ce que la beauté a écrit dans la description de la publication Thalia.

Il convient de noter que sa photographie a dépassé 85 000 likes, parmi lesquels d’autres chanteurs et célébrités ont contribué leurs goûts.

Cela montre que plus les années passent, Thalia ça devient de plus en plus beau.

