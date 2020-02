Nat Faxon et Jim Rash – / Film

Cinéastes Nat Faxon et Jim Rash a pris un peu de temps pour s’asseoir avec / Film pour une entrevue téléphonique pour parler de leur nouveau film, Une descente.

Downhill a fait sa première au Eccles Theatre pendant le premier week-end du Sundance Film Festival 2020. Le film est le remake en anglais de la comédie noire suédoise Force Majeure. En plus de diriger le film, Faxon et Rash ont co-écrit le scénario avec Jesse Armstrong. Downhill marque leur retour à Sundance pour la première fois depuis la création de The Way, Way Back en 2013. Le duo avait précédemment remporté un Oscar pour avoir coécrit The Descendants avec Alexander Payne.

Searchlight Pictures sortira le film en salles ce week-end.

Downhill marque votre première première Sundance depuis 2013 avec The Way, Way Back. À quel point était-ce excitant de retourner à la montagne?

Nat Faxon: C’était fantastique. De toute évidence, Sundance occupe une place spéciale dans nos cœurs en raison de notre expérience avec The Way, Way Back. Ce fut probablement l’une des expériences les plus passionnantes et enrichissantes de notre carrière. Donc, revenir et dans un endroit si accueillant pour filmer, c’était comme rentrer un peu à la maison.

Force Majeure a été primé par la critique en 2014. Quand vous êtes-vous intéressé à refaire le film en anglais?

Jim Rash: Eh bien, tout a commencé avec le désir de Julia Louis-Dreyfus et de Searchlight de travailler à nouveau ensemble. Ce sont eux qui ont commencé à flotter autour de l’idée d’une prise américaine. En fait, nous avons fini par nous asseoir avec eux pendant ce processus. Jesse Armstrong avait déjà commencé à l’adapter. Nous sommes en quelque sorte venus à la table et avons pensé que c’était une prise intrigante avec de la place pour différents personnages, les personnages de Julia et Will Ferrell étant des poissons américains hors de l’eau et connaissant certains des mêmes événements. Nous pensions qu’il y avait un monde dans lequel les Américains pouvaient vivre, alors nous avons sauté à bord.

Pouvez-vous nous parler de la réalisation de Will Ferrell et Julia Louis-Dreyfus?

Nat Faxon: Je pense que nous avons été confrontés à une tâche difficile en filmant ce film dans les montagnes et sur les pistes de ski. Lorsque vous luttez contre le temps et les températures froides et loin de tout type de zone de base, vous avez besoin de partenaires vraiment désireux et capables. Will et Julia étaient cela et plus encore. Ils étaient complètement prêts pour l’expérience. Leur talent est évidemment inégalé. Ce ne sont que de bonnes personnes. C’était un processus très collaboratif. Dès le début, nous savions tous quel genre de ton nous voulions pour le film. Ils étaient prêts à intervenir dès le premier jour.

Compte tenu de l’histoire de l’improvisation avec ce casting, les acteurs ont-ils eu la liberté d’improviser ou était-ce principalement le scénario?

Jim Rash: Nous allons en quelque sorte avec ce qui était sur la page. En ligne – c’était un grand endroit pour l’improvisation. Au milieu du film, il y avait une longue scène de prise entre eux et il y avait un moment qui se passait presque comme dans une pièce, donc dans un sens, c’était génial de faire la plus petite improvisation ou tout simplement d’improviser ce moment. Il y avait un peu de marge de manœuvre avec eux en quelque sorte avec ce qu’ils savent déjà.

Quel a été l’aspect le plus difficile du tournage du film?

Nat Faxon: Je dirais probablement juste les éléments. Il a fallu beaucoup de préparation et beaucoup de coopération et de volonté de la part de notre producteur en ligne et de notre équipe de production pour être simplement flexibles et agiles. Vous tirez sur des ascenseurs qui ne vous appartiennent pas. Vous tirez sur des gondoles qui ne veulent pas s’arrêter pour vous. Vous tirez sur le flanc d’une montagne où un taxi de neige vous dépose à 7h30 du matin et vous récupère à 4h30. Vous êtes dans les éléments et il vous suffit d’avoir une bonne préparation et des gens patients, ce que nous avons fait.

Vous avez tous deux remporté un Oscar pour avoir coécrit The Descendants. Comment arrivez-vous à rester ancré?

Jim Rash: Je ne sais pas si je dois être mis à la terre mais je …

Nat Faxon: J’ai mon restaurant – un restaurant primé aux Oscars – mais à part ça, je suis assez enraciné.

Jim Rash: Je pense que gagner un Oscar a été un immense honneur et un autre moment incroyable et une expérience hors du corps.

Searchlight a acquis The Way, Way Back en 2013 à Sundance. Dans quelle mesure l’équipe Searchlight a-t-elle collaboré à la réalisation de ce film?

Nat Faxon: Extrêmement. Je pense que dès la toute première rencontre que nous avons eue, nous avons encore une fois, avec Will et Julia et nos producteurs, compris que le genre d’équilibre délicat entre le drame et la comédie. Ils étaient très favorables à cela depuis le début. Après avoir travaillé avec eux sur The Descendants et The Way, Way Back, je pense que nous avions là une belle sténographie et une bonne familiarité. Ils sont l’un des rares studios qui réalisent vraiment ce genre de films, nous sommes donc très chanceux de travailler avec eux sur ce sujet.

Cela vous a-t-il semblé un peu bizarre de regarder le générique d’ouverture et de ne pas voir Fox au-dessus du logo Searchlight?

Nat Faxon: Ça faisait. Je pense que nous avons été les premiers jamais.

Articles sympas du Web: