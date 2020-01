Nat Geo Wild annonce plusieurs nouveaux spectacles dont “The Real Black Panther”

Lors de l’événement Television Critics Association, National Geographic a annoncé un certain nombre de nouvelles émissions qui seront diffusées sur sa chaîne Nat Geo Wild plus tard cette année. En fin de compte, cela devrait signifier que ces émissions devraient éventuellement être ajoutées à Disney + une fois qu’elles auront terminé leur diffusion initiale à la télévision (à moins que Disney ne change sa stratégie de sortie pour Disney + avant cette date).

«The Wrap» a partagé des détails sur un certain nombre de nouveaux spectacles, notamment:

«Heartland Docs, DVM»

Premières le samedi 25 janvier, 10 / 9c; 6 épisodes d’une heure

Dans le pittoresque et rural Hartington, Nebraska, les Drs. Erin et Ben Schroeder sont une équipe de vétérinaires mariés dont l’engagement débridé envers les agriculteurs générationnels de la communauté est primordial pour la préservation de l’approvisionnement alimentaire du pays. Avec leurs deux fils, Charlie et Chase, les médecins sont toujours en déplacement, car leur cabinet vétérinaire s’occupe de la myriade d’animaux dans le besoin de la région, notamment des vaches, des cochons à ventre, des lamas, des cerfs et des opossums. Le credo des Schroeders va au-delà de la sauvegarde des animaux dont l’Amérique dépend; il s’agit de faire de chaque visite quelque chose à espérer pour les animaux et leurs gardiens, même dans les conditions les plus difficiles. Des tempêtes de neige hivernales aux tornades printanières et aux vagues de chaleur estivales, les Drs. Erin et Ben Schroeder surmontent les obstacles avec adresse et cœur.

«Critter Fixers: Country Vets»

Premières le samedi 7 mars, 10 / 9c; 6 épisodes d’une heure

Le Dr Vernard Hodges et le Dr Terrence Ferguson sont deux amis de longue date qui possèdent et exploitent l’hôpital vétérinaire Critter Fixer, situé à 100 miles au sud d’Atlanta. Avec leur personnel aimant, ces médecins apportent un véritable cœur, une âme et beaucoup d’humour à leur traitement et à leurs soins à plus de 20 000 patients par an dans leurs deux établissements. Entre les visites d’urgence au bureau et les appels à la ferme dans toute la Géorgie rurale, cette équipe spéciale est constamment bombardée de cas uniques. D’un chien policier avec des épines de cactus autour de l’œil à un porc à ventre avec des lacérations potentiellement mortelles, pour l’équipe de Critter Fixer, il n’y a rien de «normal».

“Dr. Ole ”(WT)

Premières été 2020; de High Noon Entertainment; 8 épisodes d’une heure

Le Dr Ole Alcumbrac possède le White Mountain Animal Hospital, une clinique vétérinaire à service complet à Pinetop, en Arizona, qui s’occupe de tout, des chats et des chiens aux animaux exotiques et aux grands animaux. Mais cet “homme sauvage” qui se décrit n’est pas votre vétérinaire typique, et c’est son travail à l’extérieur de la clinique qui l’excite le plus. Qu’il vole en hélicoptère à travers le pays pour des missions de sauvetage et de réinstallation, qu’il travaille sur des espèces sauvages et dangereuses dans deux des parcs animaliers de l’Arizona (où il est le vétérinaire résident), ou qu’il vole au Mexique pour faire des soins dentaires d’urgence sur des jaguars, aucun jour n’est jamais le idem pour Ole. Tout comme les animaux sauvages dont il s’occupe, le Dr Ole Alcumbrac ne peut pas être apprivoisé!

«Les secrets du zoo: en bas»

Premières le dimanche 1 mars, 10 / 9c; de McAvoy Media; 10 épisodes d’une heure

La série offre aux téléspectateurs un aperçu des coulisses de ce qu’il faut pour gérer l’un des zoos les plus célèbres et les plus magnifiques du monde. Pour les 240 gardiens et vétérinaires qui s’occupent des plus de 5 000 animaux du parc, ce n’est pas un travail de neuf à cinq! En fait, c’est une deuxième maison. Dans cette série divertissante et fascinante, aucune zone des 52 acres du parc, située sur le spectaculaire port de Sydney, n’est interdite. Les gardiens de zoo sont le conduit de certaines histoires animales étonnantes, y compris une girafe qui a été transportée de Dubbo, un requin capturé qui a été nourri pour être relâché et un éléphant grincheux qui refuse de s’accoupler.

“Le plus grand zoo du monde” (WT)

Premières à l’automne 2020; Fde Double Act TV; 8 épisodes d’une heure

Bienvenue en Caroline du Nord, qui abrite le plus grand zoo du monde. Réparti sur 2 600 hectares, ce zoo accrédité par l’AZA compte des milliers d’animaux individuels, plus de 212 espèces et une gamme variée de paysages, notamment des marécages, des prairies, des rivières, des forêts et même un désert. C’est plus une réserve faunique qu’un zoo traditionnel, et de nombreuses espèces partagent des habitats comme elles le feraient dans la nature. À une époque où le concept traditionnel de zoo ne semble pas en phase avec le bien-être animal, le zoo de Caroline du Nord ouvre la voie et a acquis une reconnaissance mondiale pour l’établissement de normes de zoo. La série en huit parties présente des histoires de toutes sortes – des procédures d’urgence et d’élevage des animaux et de l’élevage au sauvetage, à la réhabilitation et à la libération.

«Alaska Animal Rescue»

Premières le samedi 11 avril, 9 / 8c; de Symbio Studios; 6 épisodes d’une heure

Cette série révolutionnaire suit les héros de la faune de trois centres de conservation renommés qui répondent aux animaux dans le besoin. Qu’ils s’occupent d’un otarie échoué, d’un lynx orphelin ou d’un aigle blessé, ce sont les gens en première ligne, prêts à faire tout ce qu’il faut pour sauver et préserver la faune de l’Alaska. Le centre SeaLife de l’Alaska à Seward surveille les 6 640 milles de côtes de l’État, aidant une gamme diversifiée de vie marine, y compris les morses, les baleines, les loutres et les pieuvres. L’Alaska Raptor Center de Sitka est spécialisé dans les animaux aéroportés de l’État, comme les pygargues à tête blanche, les hiboux et autres oiseaux de proie. Et le centre de conservation de la faune de l’Alaska à Portage accueille les animaux terrestres les plus grands et les plus emblématiques, notamment les ours, les loups et les bisons. Ces premiers intervenants, vétérinaires et gardiens d’animaux dévoués travaillent main dans la main jour après jour – à travers des terrains dangereux et des climats impitoyables pour sauver et réhabiliter ces animaux afin de s’assurer que cet état sauvage reste sauvage.

“Jungle Animal Rescue”

Premières le samedi 18 avril, 10 / 9c; de Double Act TV; 6 épisodes d’une heure

Terre d’éléphants, de tigres, de léopards et d’ours, l’Inde est l’un des pays les plus riches en biodiversité de la planète. Mais il abrite également 1,3 milliard de personnes qui rivalisent de plus en plus avec les animaux sauvages pour vivre. Maintenant, une équipe dévouée de conservationnistes et de vétérinaires a pour mission de sauver les animaux en détresse et de trouver un moyen pour les Indiens et la faune de coexister en harmonie.

«Les royaumes cachés de Chine»

Premières le lundi 23 mars, 9 / 8c; de Brian Leith Productions; 5 épisodes d’une heure

La Chine est le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,4 milliard d’habitants qui habitent ses vastes et extrêmes terres sauvages aux côtés de créatures que l’on ne voit nulle part ailleurs dans le monde. Certains de ses secrets sont encore inconnus… jusqu’à présent. «Les royaumes cachés de Chine» mettent en valeur la beauté et la grandeur du pays, des plus hautes montagnes et plateaux à ses jungles et forêts de bambous les plus épaisses. Avec un accès inégalé, l’épopée d’histoire naturelle de deux heures présente aux spectateurs le drame de la vie réelle entourant le singe au nez retroussé, le renard tibétain, le léopard des neiges et un kaléidoscope de créatures de la jungle, et révèle même un comportement inédit de la animal le plus emblématique de la nation – le panda géant.

“La vraie panthère noire”

Premières spéciales d’une heure hiver 2020 – De Symbio Studios

Les jungles chaudes, sèches et à feuilles caduques de l’Inde du Sud ne sont pas un endroit pour un léopard mélaniste. Mais Saya est différent. Il est la seule panthère noire de toute la forêt de Kabini, et il a une chose en tête: prendre le relais et s’approprier ce paradis de léopard. Mais Scarface, le dirigeant actuel, ne l’abandonnera pas facilement. Avec un œil sur sa proie et l’autre sur un ciel en constante évolution, Saya doit se lier d’amitié avec le soleil et les nuages ​​pour maîtriser les ombres afin qu’il puisse passer inaperçu et chasser avec succès. Entre ces arbres se trouve une histoire inédite – qui défie les lois de la sélection naturelle. De plus, c’est une histoire d’adaptabilité et de succès étonnants. Raconté à la première personne, c’est le voyage de Saya – la vraie panthère noire.

«Marche des ours polaires»

Premières spéciales de deux heures hiver 2020 – De Earth Touch USA

Alors que l’Arctique change plus vite que jamais, une équipe de guides d’ours polaires se prépare pour un voyage épique: une toute première tentative de suivre des ours polaires traversant la banquise de la baie d’Hudson. Dans cette entreprise à enjeux et récompenses élevés, l’équipe documente le monde secret des ours polaires et le royaume mystérieux et en voie de disparition qui est la clé de la survie des ours. La vie sur la glace est un moment critique pour ces ours. Il reste également sans papiers, jugé trop dangereux pour les humains à suivre, laissé entendre uniquement par la reconnaissance aérienne et la recherche de colliers satellites. L’équipe, dotée de connaissances écologiques traditionnelles et de la dernière technologie de caméra 4K, est témoin de stratégies de chasse au phoque jamais vues auparavant et documente les adaptations rapides au changement climatique, y compris la prédation des baleines et la chasse en eau libre.

