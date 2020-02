Natalia Jiménez fait référence à ses controverses dans ‘OT 2020’: “J’ai une bocachancla spectaculaire”

Dans le gala 6 de l’opération Triunfo 2020, ce qui a commencé comme un jeu pourrait finalement mener à autre chose. Une vidéo dans laquelle Samantha a analysé ses camarades de classe pour leur dire comment ils étaient vraiment à l’intérieur, a laissé la place à Roberto Leal a proposé de le faire avec lui-même. L’Alicante a avoué avoir vu un homme “histrionique, très artiste, tu aimes être regardé”, a-t-il dit directement. La présentatrice a tellement aimé l’idée qu’il a proposé de donner également une évaluation des jurés, à laquelle elle a répondu: “Bien sûr!”.

Natalia Jiménez et Samantha lors de leur conversation

Tout a commencé avec Natalia Jiménez, la plus controversée de toutes et très critiqué par les réseaux sociaux compte tenu des controverses qu’il génère. Tournoyant avec les mots dédiés au présentateur, ni courts ni paresseux, Samantha lui a donné un verdict complet: “Je pense que vous êtes une personne histrionique, comme tout artiste. Vous aimez être regardé, vous aimez être flatté parce que vous avez aussi des insécurités comme tout le monde“Natalia a accepté et a répondu:”Comme tout le monde, mes jambes sont trop longues“Cependant, le candidat ne savait pas très bien où aller.

La chanteuse a continué de façon inattendue à accepter ses erreurs et a été surprise de dire qu’elle avait “un bocachancla spectaculaire“Ce à quoi Samantha a ajouté qu’elle l’avait fait aussi. Il y avait un silence dans le public, sachant où allaient les coups de feu des paroles de Natalia Jiménez.”Et je paie cher sur les réseaux sociaux“, conclu par des rires. Bien que les candidats ne sachent rien de l’extérieur, Samantha a fait un geste surprise face à ce qu’elle venait d’entendre.

Les protagonistes de Twitter

Un Gala de plus, Samantha et Natalia Jiménez sont revenus pour être les protagonistes des réseaux, et cette fois ensemble. Plusieurs partisans ont applaudi la décision de la candidate d’évaluer le jury avec ces mots, considérant qu’elle l’a “mise à sa place” et qu’en plus, elle est la protagoniste totale de cette édition grâce à sa confiance en soi et sa joie. Samantha dans ses évaluations a été la première à reconnaître que, comme eux“nous sommes tous histrioniques ici“, se référant à ses coéquipiers.

.