“Natalia Jiménez mesure moins en disant ses notes que Ruth Lorenzo”

Comment avez-vous vécu votre expulsion dans Gala 5

Eh bien, je pars assez heureux après avoir sorti un single et je me suis laissé chanter sur le plateau. Je ne peux pas être plus heureux.

Auriez-vous aimé avoir suivi la réponse qui a eu la première du single de l’extérieur?

La vérité est que je ne saurais pas quoi vous dire, car je pense que cela m’aurait mangé plus de noix de coco qu’à l’intérieur. Comme je n’ai pas vécu, je ne sais pas très bien, mais je pense que ça m’a un peu aidé à m’isoler.

Le single compte près de 700 000 vues sur YouTube, vous attendiez-vous à cette bonne réception?

Quoi de neuf! Je ne m’y attendais pas du tout, mais dans la vie. Il y a un mois, j’étais à la maison et je chantais les chansons de ma mère avec un piano et elle seule l’écoutait. Ainsi, près de 700 000 personnes le voient, pour moi c’est le plus grand. Je ne m’y attendais pas du tout, dans l’autre sens. Il était à l’Académie et a dit à Rafa la nuit: “Quillo, et si personne ne l’écoute? Et si elle ne l’aime pas?” Je suis trés content.

Que ressentez-vous en étant le premier candidat de l’histoire à sortir un single alors qu’il était encore à l’Académie?

Depuis que Noé me l’a dit, c’est une fierté. C’est aussi une chanson pour laquelle je suis vraiment désolé et c’est ce que j’ai entré: pour que les gens connaissent ma musique. Je l’ai vécu nerveusement et désireux de travailler.

Les concurrents des éditions précédentes de ‘OT’ ont commenté que les délais sont très rapides pour sortir un single ou un disque et cette année vous l’avez fait avant même de partir, pensez-vous que vous avez pu consacrer suffisamment de temps?

Je pense qu’il est finalement parti quand il a dû partir. Du moins pour ma part, je suis content de l’équipe que j’avais derrière, avec Vicente Martínez en tant que producteur, que nous avons très bien connecté. Si à partir de ce single je dois attendre un moment pour avoir un autre sujet, eh bien, j’attendrai. Mais je pense que j’ai aimé ce sujet quand il est sorti.

Avez-vous plus de chansons écrites? Avez-vous déjà pensé à ce que sera votre prochain single?

Si je suis honnête, je devrais y penser. J’ai quelques chansons écrites et j’en fais partie, mais pour l’instant je n’ai pas pu choisir.

Certains de vos camarades de classe ont été informés qu’ils verront également leur single produit pendant leur séjour à l’Académie, y en a-t-il que vous aimez particulièrement?

Je suis amoureux de tout ce que Maialen fait, je pense que c’est un artiste. C’est une personne que j’ai pu écouter longtemps. “Oxytocin” semble être un grand succès et je pense qu’il frappera très fort. J’aime aussi beaucoup les “démons” d’Hugo. Au final, ce sont tous des sujets très bons et différents. Je suis très excité que tout le monde sorte.

Il a été commenté sur les réseaux sociaux que Maialen n’était pas autorisée à chanter une de ses propres chansons lorsqu’elle a été nominée et vous le faites, pensez-vous que vous en avez bénéficié?

Je pense que c’est aussi parce que le mien a été produit à l’intérieur. Avantage je ne sais pas, mais j’ai adoré chanter ma chanson.

Que diriez-vous aux gens qui pensent qu’il y a eu du favoritisme envers vous dans «OT 2020»?

Je ne sais pas, parce que je ne le vis pas de l’extérieur et je ne suis pas très conscient, mais je crois que le favoritisme n’a jamais fait partie du programme et, s’il y en a, il vient du public. Le public appréciera peut-être davantage l’un d’entre nous, mais je ne pense pas qu’il y en ait un dans le programme. Je me sentais exactement la même chose que mes camarades de classe. Ils m’ont donné l’occasion d’enregistrer la chanson parce que je l’avais déjà préparée ou parce que je l’avais montrée à Manu Guix, mais je ne pense pas que ce soit pour du favoritisme.

Vu l’impact et les bonnes critiques de votre single, avez-vous du mal à comprendre que vous avez été expulsé?

Je l’ai assez bien pris et j’ai hâte de continuer à travailler pour obtenir de nouvelles choses. C’est aussi que le compagnon qui est resté … Anaju est bien Anaju. Je suis trés content.

Comment avez-vous vécu la nomination? Avez-vous trouvé juste de tomber après la performance avec Anaju?

Eh bien, ils nous ont nommés tous les deux. Je pense qu’il était clair que la chanson n’était pas de notre style, mais à la fin vous devez sortir pour la défendre et, si vous ne la défendez pas bien, alors ces choses arrivent. Après tout, c’est un concours et c’est l’avis de quatre personnes, donc ils peuvent vous nommer à tout moment.

En parlant du jury, comment appréciez-vous leurs contributions de l’intérieur?

Je pense que le jury essaie de s’améliorer et de nous donner des touches d’attention qui sont bonnes pour nous. Cette année, le jury essaie d’aider beaucoup. S’il y a des commentaires qui ne vous plaisent peut-être pas, vous parlez aux enseignants plus tard et ils ne semblent pas corrects, parce que vous ne les gardez pas. Vous n’avez pas besoin de tout garder. En fin de compte, vous devez apprendre de tout.

Que pensez-vous des critiques de Natalia Jiménez en tant que jury?

Comme je n’ai pas encore ouvert les réseaux, je ne connais rien à la critique publique.

Ruth Lorenzo a remplacé Natalia Jiménez au Gala 5, quelles différences avez-vous remarquées

Ce sont deux personnes très différentes. Oui c’est vrai que peut-être Natalia mesure un peu moins en disant les évaluations, mais après tout, elle donne son avis et chaque personne est comme elle est.

Je ne veux pas faire de versions de chansons, je veux chanter mes chansons

Vous étiez sur le point de ne pas entrer à l’Académie au Gala 0 et maintenant vous avez été le premier à sortir votre single, quelle évaluation faites-vous de cette évolution?

J’ai rebondi et le premier single était le mien … et bien imaginez! Je ne suis pas allé à ‘OT’ pour être la meilleure voix du concours, mais pour connaître ma musique et mes chansons. Je ne veux pas faire de versions de chansons, j’aime vraiment “Ta froideur” ou “Je t’attends ici”, mais je veux la chanter sur scène ce sont mes chansons. Et je pense qu’ayant sorti un single, j’ai atteint l’objectif et je suis content.

Quelle est votre prochaine étape maintenant que vous avez sorti un single?

Je pense que je vais promouvoir le single, mais je veux d’abord aller dans ma ville pendant quelques jours et être calme. Je pense que ce sera un clip vidéo, mais je ne sais pas quand. Ce que je vais essayer, c’est si Pablo Alborán peut sortir dans le clip vidéo à ma place, car avec ce visage … [risas].

Tinet Rubira a dit qu’il y a un candidat qui a déjà un concert signé à l’extérieur, est-ce que c’est toi? Tu aimerais?

Je viens de découvrir. J’aimerais beaucoup, mais je ne sais pas si c’est moi. Si c’est moi, allez-y.

A l’avenir, aimeriez-vous avoir le soutien d’une grande maison de disques?

Je pense qu’au final c’est de bien regarder les choses et de voir ce qui vous convient le mieux. Peut-être que ce qui vous convient le mieux n’est pas une grande maison de disques. Si quelqu’un se soucie de moi, je devrai parler avec mon équipe et nous verrons ce qui est le mieux pour moi, ce qui est le plus proche de ce que je veux.

Comment et quand est né “Que sait Neruda”?

Il est né quand j’étais au lycée. J’étais au lycée et j’ai quitté la classe pour écrire la chanson, parce que nous regardions ce poème et un de mes camarades de classe, indigné, a sauté et a dit: “Cela ne peut pas être dit à une femme!”. Il ne connaissait pas le contexte dans lequel ce poème a été écrit, mais une discussion en classe a commencé et beaucoup de choses ont été sorties de leur contexte. Et puis j’ai pensé: “Que se passerait-il si je sortais cette phrase de son contexte et que je la prenais maintenant?” Qu’ils disent “je t’aime quand tu te tais parce que tu es aussi absent” peut être dit très beau comme Neruda, mais tu peux aussi intuitivement dire “je t’aime plus quand tu te tais” et pas si jolie. Je l’ai emporté avec moi et au final j’ai fait ce que je voulais et le message qui est resté est beau. J’ai fait des boules pour écrire la chanson, je suis désolé.

Eli et Jesus ont été impliqués dans une controverse et leurs comptes Instagram ont été fermés pendant quelques heures. Comment l’avez-vous vécu au sein de l’Académie?

Nous ne savons pas parce que nous ne sommes pas à l’extérieur, mais dans une famille, il y a toujours des rifirrafes et des gens qui se tournent avant les autres. Nous n’avons pas tous le même caractère, il est donc très difficile de vivre ensemble. Il est peut-être normal que certains commentaires soient mal placés à l’extérieur, car nous sommes très exposés. Ça finira toujours par arriver, c’est normal que des choses comme ça se passent dans une famille de 16 personnes. Eli et Jésus sont tous deux de bonnes personnes, ce qui compte, même s’ils peuvent avoir leurs échecs et dire des choses qu’ils peuvent ne pas aimer.

Je ne connaissais pas Jésus personnellement, il n’y avait pas de relation de fraternité

Vous connaissez Jésus depuis longtemps, l’avez-vous déjà prévenu de son comportement?

Lorsque nous nous sommes déguisés, j’ai appris que Jésus a fait un commentaire à Bruno. Je n’étais pas présent, mais je l’ai découvert. Oui, il se sentait un peu mal, mais ensuite il s’est excusé et la chose s’est un peu calmée. Il est vrai que Jésus est très spontané et a beaucoup de caractère. Je ne l’avais peut-être pas autant connu sur le plan personnel, car je le connaissais étant resté plusieurs fois pour chanter ou se rencontrer dans le même bar, mais il n’y avait pas de relation de fraternité. Jésus est très bon, c’est pour le manger, mais il a ce point de spontanéité et dit souvent des choses sans réfléchir.

Comment avez-vous pris la blague de “The Triplets” et les comparaisons entre Rafa, Jesus et vous?

Nous sommes «les trois jumeaux». On s’entend bien. Ils ne se sont pas arrêtés pendant tout le concours en m’appelant Rafa ou Jésus. Et mes collègues de même.

Cela a été l’Académie de l’amour. Comment avez-vous vécu le thème des dossiers de l’intérieur?

Je n’ai aucune trace que tout le monde s’est impliqué avec tout le monde. Je ne connais que Gèrard et Anne, qui sont très gentils. Ce sont les tourtereaux de l’Académie. Souvent, les choses peuvent être mal comprises, car nous sommes des gens très affectueux. Par exemple, Rafa, Hugo ou moi devons nous embrasser toute la journée et tout le monde. Mais je ne sais rien des couples et je vois que je dors dans la même pièce.

Quand Naomi est venue dire quelque chose de sérieux, nous pensions que ‘OT’ était fini

De l’intérieur, aviez-vous peur que le programme ne fonctionne pas?

Chaque fois que Naomi disait qu’ils devaient nous dire quelque chose de sérieux, nous pensions toujours que c’était la fin du programme, mais finalement ce n’était jamais ça. Alors il vaut mieux qu’ils ne nous disent rien, car s’ils ne vous disent rien c’est que tout va bien. Si le programme se termine, pas de chance.

Noemí Galera vous a lancé dessus parce qu’il a dit qu’il vous avait vu détendu, comment l’avez-vous vécu de l’intérieur? Avez-vous changé la puce?

Au début, nous dormions très peu et nous avons connu un très fort ralentissement énergétique. Ensuite, il y a eu des cours où le rocher s’est endormi, mais je pense que, ces dernières semaines, nous nous sommes améliorés.

Dans le Gala 5, ils ont déclaré que vous faisiez partie de ceux qui se sont couchés tard, êtes-vous de ceux qui ont organisé la fête?

Non, ce qui se passe, c’est que chaque nuit j’ai rencontré Rafa. Nous avons fait du thé et l’avons bu ensemble. J’ai aussi le problème que l’inspiration me vienne la nuit. Ensuite, ils dormaient tous et je me suis assis sur une chaise en train d’écrire. J’ai dormi peu à cause de cela, mais il y avait peu de choses dans ces efforts.

Apparemment, vous avez commenté que vous ne vouliez pas que la photo de couverture fasse partie du casting et, finalement, vous en avez choisi une, êtes-vous satisfait?

Comme je n’aime pas mon visage, je voulais qu’ils mettent celui de Pablo Alborán, mais ils ne m’ont pas laissé [risas]. J’ai aimé la pochette. De plus, il n’y a pas de temps à l’Académie et nous ne pouvons pas partir car nous avons un horaire très limité. Parmi les options qui m’ont été proposées, je suis restée avec celle que j’aimais le plus. Je ne suis pas mécontent de la couverture, encore moins.

Comment vivez-vous la distribution des thèmes? Pensez-vous qu’il y a des favoritismes?

C’est une pensée très subjective, car à la fin vous pouvez toucher un sujet que vous pensez peut-être qui vous profite apparemment beaucoup et ensuite que l’exécution se passe très mal. Ou qu’un thème qui au premier abord ne semble pas beaucoup de votre style, que vous l’emportiez chez vous et que le jury soit accro. La distribution de thème est le moment le plus excitant de la semaine, car vous vous demandez quelle chanson vous jouerez et avec qui vous la chanterez. Pendant cette semaine, quelle que soit la chanson, c’est la chanson de votre vie.

Cette année, un nouveau mécanicien a été publié qui a augmenté le nombre de nominés, mais il n’a pas été exécuté avant cette semaine. Avez-vous supposé que vous seriez toujours quatre ou aviez-vous peur qu’il y en ait plus?

Nous avons toujours eu cette peur, mais quand ça vous touche, ça vous touche. Je sais que le jury de cette année est très attentif et s’ils doivent vous récompenser, ils le feront, mais s’ils doivent vous donner une touche d’attention, ils le feront aussi, quel que soit le nombre de nominés.

N’aurait-il pas semblé plus logique de nommer plus de personnes dans les premiers galas et pas maintenant?

C’est que les premiers galas étaient très bons, puis il y a des galas dans lesquels on ne peut pas se permettre un moment de ralentissement. Et si vous l’avez, le jury ne vous récompensera pas. Je vois bien que s’ils doivent en nommer cinq, ils en nomment cinq. Et s’il y en a sept, alors sept. En fin de compte, vous devez défendre une chanson et mettre tous les efforts et tout votre désir de bien le faire. Si vous ne pouvez pas le faire correctement, il est logique qu’ils vous nomment.

