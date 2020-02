Natalia Jiménez ravive la controverse et se moque des “ennemis” du Costa Rica

S’il y a un membre du jury controversé dans ‘OT 2020’, c’est Natalia Jiménez. Après Gala 4, la chanteuse a joué dans des déclarations controversées via son compte Instagram dans lesquelles elle a clairement indiqué que les attaques contre elle n’avaient pas été drôles. “Ils pensent que je suis un monstre du mal, ils verront maintenant que je suis un monstre du mal”, a averti Jiménez, en plus de répéter à plusieurs reprises que l’opinion des fans de talent musical était “pelée”.

Cette attitude de défi a énervé une bonne partie des partisans de l’opération Triunfo, qui ont activement appelé à leur cessation. en tant que membre du jury via les réseaux sociaux. Il semble que l’exvocaliste de la Cinquième Station ces arguments l’ont dérangé, car il voulait envoyer un nouveau message à ses “ennemis” dans ses histoires Instagram déjà célèbres.

“Je ne suis pas au gala, pas parce qu’ils me détestent, mais parce que je n’arrive pas à l’heure”, a déclaré Jiménez en riant. Son rire s’est accentué après avoir commenté qu’il était conscient de la haine qu’il suscite parmi un secteur de fans de ‘OT’. Ce commentaire intervient après avoir su que la chanteuse ne peut pas être au cinquième gala du talent de La 1 à être au Costa Rica, participant à un engagement de travail. Ce sera Ruth Lorenzo qui occupera sa chaise. Une réalité que de nombreux adeptes voudraient répéter chaque semaine et pas seulement dans ce gala 5.

Le soutien de Tinet Rubira

Les adeptes du format ont demandé des explications via Twitter à Tinet Rubira, le directeur de Gestmusic Endemol, le producteur de «OT 2020». Connu pour ne pas avoir de cheveux sur la langue lors de l’expression de son opinion, Rubira a défendu le chanteur et a expliqué pourquoi il ne jugerait pas approprié de l’arrêter de son poste: “Elle répond aux ennemis qui entrent dans sa vie et l’invitent mal à quitter le pays. Elle n’est pas dans le programme et ne parle de personne dans le programme. haineux sur le même ton. Ne mélangeons pas les contextes. “

