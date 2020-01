Natalia Lacunza et Dvicio, artistes invités du Gala 2

* En préparation

Les 16 participants de l’opération Triunfo 2020 feront face à leur première expulsion ce dimanche. Le talent musical présenté par Roberto Leal fera ses adieux à l’un des deux candidats nominés cette semaine. Ariadna ou Nick devront dire au revoir à leurs camarades de classe et il y aura deux nouveaux nominés qui joueront leur continuité dans l’académie dans le prochain programme. En outre, le programme produit par RTVE en collaboration avec Gestmusic Endemol présentera des performances live de Natalia Lacunza et DVICIO.

Les participants de «OT 2020» ouvriront le programme en chantant la chanson «Je serai là pour toi», de The Rembrandts, réglage emblématique de la série «Friends». Les deux candidats nominés cette semaine, Ariadna et Nick, chanteront respectivement “You Know I’m No Good” d’Amy Winehouse et “Jealous” de Labrinth.

Eva et Flavio chanteront «Copenhagen» de Vetusta Morla; Rafa et Eli, «Bonita» de Juanes et Sebastián Yatra; Anne et Maialen, «Ilargia» de Ken Zazpi; Gèrard et Hugo, «Sucker» de Jonas Brothers; Jésus et Samantha, «Méditerranée» de Serrat; Anaju et Nia, «Guantanamera» de Celia Cruz, et Bruno et Javy, «Much Better» de Los Rodríguez.

Les invités: Natalia Lacunza et DVICIO

Natalia Lacunza revient à «Opération Triunfo», mais cette fois en tant qu’artiste invitée. Le candidat de l’édition précédente est devenu chanteur et compositeur. Au cours des 10 dernières années, Natalia Lacunza a été formée musicalement dans des styles classiques, modernes et contemporains. Après avoir traversé le programme, il a sorti comme première chanson sa ballade ‘Nana triste’ avec Guitarricadelafuente. Une chanson saluée par la critique qui a fini par devenir un succès en Espagne. Son premier EP, ‘Other wings’, a obtenu le Gold Record. Natalia Lacunza publie le 24 janvier ‘Forget about me’, la première chanson de son deuxième EP, qui sortira en mars prochain. Bientôt, il annoncera les concerts de sa nouvelle tournée.

Le quintette madrilène DVICIO est devenu l’une des plus grandes surprises musicales de ces dernières années et s’impose déjà comme les ambassadeurs d’une nouvelle génération pop. Sa musique se fait entendre en dehors de nos frontières. Son succès n’a cessé de croître jusqu’à devenir également une référence dans l’univers numérique. Ses chansons ajoutent 550 millions de flux et dépassent le million d’abonnés sur YouTube, où elles cumulent déjà 320 millions de vues. La chanson qui donne le titre à son dernier album, ‘What do you have’, triomphe surtout dans la version avec Jesus Reik et Mau & Rick, qui a émergé à travers les réseaux sociaux sous la forme d’un défi, mais ce n’est pas la seule collaboration avec celui que le quintette bat des records. Il le fait également avec Stool et les plus récents «5 sens».

