Natalia Tellez révèle qu'elle a eu une expérience paranormale avec sa défunte mère

C’était pendant le programme “Divine Net” Natalia Tellez, animatrice de l’émission matinale Hoy, a révélé qu’elle avait eu une expérience paranormale avec sa mère le jour où elle avait perdu la vie.

C’est une expérience qui, à ce jour, n’a apparemment pas été expliquer, et cela rend sûrement votre peau debout juste pour s’en souvenir.

Une expérience paranormale est en marge du domaine de expériences normales explicables scientifiquement, aller est quelque chose qui peut être vérifié.

Expliqué lors de la diffusion de l’émission, que lorsque sa mère a perdu sa sœur, sa vie était complètement de l’idée qu’une fois que vous y mourez, tout se termine, il n’y a pas “au delà”Cependant, certains événements les ont amenés à changer d’avis.

“Alors, quand ma mère est décédée, j’ai demandé à ma sœur: pensez-vous la même chose? Vous pensez que votre histoire avec maman a été ce que vous avez vécu et il n’y aura rien d’autre et ma sœur me disait:” oui, je suis convaincu et toute autre idée cela me semble absurde, et il me semble que c’est un conte de fées que l’on se dit de se sentir mieux », mentionne Natalia.

Avant de commencer son histoire, il a expliqué qu’à partir du moment où sa mère a quitté ce monde, il a commencé à avoir plusieurs épisodes de somnambulisme qui est un trouble du sommeil où certaines personnes développent des activités motrices quotidiennes, telles que parler, bouger leur corps et même se lever, marcher et faire du courant comme si vous étiez éveillé.

“Je ne me souviens absolument de rien et elle dit que je lui ai parlé comme si j’étais une mère et lui ai dit:” Ayez foi, les choses vont au-delà de la raison “(…); puis, je me suis réveillée et ma sœur, qui est très rationnel et très logique “, a déclaré Tellez.

Finir de raconter Natalia “son message” Elle a commencé à répéter ce qu’elle avait elle-même dit, croyant que sa propre mère lui parlait.

“J’ai été très impressionnée par ma sœur qui est très rationnelle et pragmatique, car elle m’a dit” j’ai senti la présence et qu’il y avait un message direct pour moi là-bas “”, a conclu l’hôte.

Qu’en penses-tu? pensez-vous qu’il y a quelque chose au-delà de ce monde ou de cette dimension, il y a beaucoup d’histoires qui pourraient nous laisser la peau hérissée.

