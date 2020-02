Natalie Anderson a expliqué pourquoi elle a vendu l’avantage à Sarah Lacina

Après presque six ans, Natalie Anderson, l’entraîneuse de CrossFit, âgée de 33 ans, est revenue à Survivor pour concourir pour un prix record de 2 millions de dollars lors de la 40e saison, Winners at War. Depuis que sa tribu l’a élue au bord de l’extinction en premier, la championne de San Juan del Sur a trouvé plusieurs avantages. Dans un échange sur Twitter, elle a expliqué pourquoi elle avait choisi de vendre le vol à Sarah Sarah.

Natalie Anderson | Robert Voets

Natalie Anderson sur «Survivor: Winners at War»

Pour la première fois depuis sa victoire à San Juan del Sur, ou Blood vs. Water 2, Natalie Anderson est revenue pour Winners at War. Même si elle a été placée dans une tribu aux côtés de son allié de longue date, Jeremy Collins, leurs camarades de classe ont vu la relation préexistante comme menaçante et l’ont rapidement rejetée en premier.

Une fois arrivée au bord de l’extinction, elle a trouvé un indice sur une idole d’immunité cachée. Parce que les avantages n’ont aucune utilité sur Edge, Anderson a dû le vendre à un joueur actif dans le jeu.

Elle a choisi Sandra Diaz-Twine en raison de la grande cible que le double champion a sur le dos. Le vainqueur des îles Pearl et Heroes vs Villains a accepté, remportant le jeton de 33 ans.

Une fois Amber Mariano arrivé à EOE, les deux ont fait le tour de toute l’île avant qu’Anderson ne trouve un autre avantage dans le puits d’eau. Le pouvoir a permis au joueur de quitter le Conseil tribal et de retourner au camp, les sauvant, mais leur enlevant également leur vote.

Elle l’a vendu avec succès à son allié, Collins, qui a atterri dans le fond après son élimination. Dans l’épisode le plus récent, Danni Boatwright a rejoint l’entraîneur CrossFit et vainqueur des All-Stars sur le bord.

Encore une fois, Anderson a décodé les indices en premier pour résoudre la serrure à combinaison et a trouvé un autre avantage, celui-ci un indice d’un vol de voix situé dans l’autre tribu.

Elle l’a vendu à Sarah Lacina, ce qui porte son total de jetons d’incendie à trois, mais l’épisode n’a pas expliqué pourquoi Anderson avait choisi le policier.

Natalie Anderson a expliqué pourquoi elle avait vendu l’avantage à Sarah Lacina

Pour récupérer le vol, Lacina a dû se faufiler dans l’autre camp et trouver l’avantage, situé dans l’une de leurs torches. Avec l’aide d’un autre policier et allié de Cops-R-Us, Tony Vlachos, elle s’est déguisée et s’est faufilée dans l’autre camp.

La championne des Game Changers a rapidement repéré les torches, mais il lui a fallu un certain temps pour trouver l’avantage. Même si Ben Driebergen s’est presque réveillé et l’a rattrapée, elle a réussi à obtenir le vol et a «boulonné» son camp.

Après l’épisode, une adepte a demandé à la native du New Jersey pourquoi elle avait choisi de vendre l’avantage à Lacina. Anderson a répondu: «Elle est flic, et je savais qu’elle serait prête à courir le risque.»

La femme de 33 ans a également noté: «Elle avait Tony [Vlachos] pour l’aider, et elle avait un jeton à revendre. » De plus, elle connaissait le risque lié à la récupération de l’avantage, alors elle «l’a choisie en fonction des meilleures chances d’être payé».

Avec trois jetons, Anderson détient actuellement le plus de jetons de feu, ce qui lui donne le plus grand avantage si elle revient dans le jeu. Regardez son voyage sur Survivor 40: Winners at War les mercredis à 20 h EST sur CBS.