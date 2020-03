Natalie Anderson partage le temps qu’il a fallu pour relever le défi des journaux

Après que Natalie Anderson ait décodé avec succès les trois premiers indices pour trouver des avantages sur le bord de l’extinction, elle, avec trois autres naufragés, a participé à un «défi d’effort» où ils ont dû transporter 20 bûches pour gagner un jeton de feu.

La tâche exténuante a causé l’effondrement d’Ethan Zohn et Natalie et Amber Mariano sont immédiatement tombés en panne après avoir terminé. Dans un échange sur Twitter, Natalie Anderson a révélé combien de temps le défi de journalisation leur a pris.

Natalie Anderson au bord de l’extinction

Lors de la première, la tribu Sele a perdu son premier défi d’immunité et a eu une journée pour déterminer qui elle voulait éliminer. Même si les cibles étaient initialement placées sur Adam Klein et Denise Stapley, ils ont décidé d’éliminer Natalie Anderson en raison de ses liens étroits avec Jeremy Collins.

Au bord de l’extinction, elle a immédiatement trouvé le premier indice pour trouver l’avantage, une idole d’immunité, et l’a vendu à Sandra Diaz-Twine pour un jeton. Une fois qu’Amber Mariano l’a rejoint, elle a trouvé un autre avantage, celui qui sauve l’utilisateur d’un conseil tribal, et l’a offert à Jeremy pour un jeton de feu.

De plus, la championne de San Juan del Sur a réussi à résoudre une énigme pour localiser un indice d’un vol de voix qu’elle a vendu à Sarah Lacina. Avec trois jetons, elle avait plus de jetons Feu que quiconque jouant au jeu.

Les naufragés «Edge of Extinction» ont terminé un défi de journal

Dans l’un des segments les plus inspirants de Edge of Extinction, les naufragés, maintenant rejoints par Danni Boatwright et Ethan Zohn, ont dû transporter 20 billes du haut de l’île au camping, une à la fois, avant le coucher du soleil pour gagner un jeton d’incendie .

Natalie, un entraîneur de CrossFit, a apparemment gardé le rythme tout le temps en faisant du jogging sur l’île. Amber et Danni, les deux mères dans la quarantaine, ont également terminé la tâche exténuante.

Avec seulement quatre bûches restantes, Ethan, deux fois survivant d’un cancer, a commencé à se sentir “bancal” et s’est finalement effondré. Il a reçu des soins médicaux mais a continué à aller contre l’avis du médecin car il voulait montrer aux autres qu’ils ne devraient jamais abandonner.

Inspirées, Natalie, Amber et Danni ont toutes accompagné Ethan lors de son dernier voyage, faisant pleurer le champion d’Afrique et de nombreux téléspectateurs.

Natalie Anderson a partagé combien de temps le défi leur a pris

Le vainqueur d’Edge of Extinction, Chris Underwood, s’est rendu sur Twitter pour féliciter les quatre naufragés pour avoir terminé les 20 voyages parce qu’il «sait ce que ressent cette montée».

La star de Edge of Extinction, Ron Clark, a accepté et a expliqué que «la marche était brutale». Il a poursuivi: «Eric [Hafemann] m’a aidé, et j’ai eu l’impression qu’il m’a fallu 30 minutes pour y arriver. »

Je pense que cela nous a pris trois heures!

Une fan a demandé «combien de temps cela prendrait» et Natalie a répondu qu’elle pensait avoir terminé les 20 voyages en un peu plus de trois heures. Par conséquent, il leur a fallu environ 10 minutes pour effectuer un voyage. On ne sait pas si elle a inclus le temps d’Ethan avec son arrêt médical et leur voyage supplémentaire.

De plus, les heures sont des «estimations» car les naufragés n'ont pas d'horloges.