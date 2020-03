Natalie Dormer est démoniaque – / Film

Cela fait presque quatre ans que Penny Dreadful de Showtime a terminé sa saison de trois saisons, mais le créateur John Logan est de retour avec une série «descendant spirituel» qui se déroule dans une période totalement différente. Penny Dreadful: City of Angels déplace l’action de l’Angleterre victorienne à Los Angeles à la fin des années 1930, et la nouvelle bande-annonce montre comment Natalie Dormer (Game of Thrones), le personnage démon à changement de forme parcourt le nouveau spectacle comme un couteau. Découvrez-le ci-dessous.

Penny Dreadful City of Angels Bande-annonce

“Vous prenez notre cœur, nous prenons le vôtre” est la traduction approximative du message écrit dans le sang sur les berges en béton de la rivière L.A., et c’est un message qui semble susciter une peur appropriée chez les détectives Daniel Zovatto et lauréat d’un Emmy Nathan Lane. Les tensions raciales bouillonnent dans la ville et l’apparition d’une femme fatale démoniaque qui change de forme ne va probablement pas beaucoup aider les choses – surtout quand un assassinat macabre menace de plonger Tinseltown dans le chaos. «Toute l’humanité doit être le monstre qu’il est vraiment, dit-on,» ronronne le personnage de Dormer, et avec l’intersection tourbillonnante de ce spectacle des affrontements culturels, des images nazies, des forces de l’ordre et du crime, il semble en passe de refléter notre société actuelle. une manière potentiellement troublante.

Kerry Bishé, Rory Kinnear, Adriana Barraza, Michael Gladis, Jessica Garza, et Johnathan Nieves compléter le reste de la distribution principale, et vous pouvez lire le synopsis officiel de l’émission ci-dessous:

Descendant spirituel de Penny Dreadful, Penny Dreadful: City of Angels ouvre ses portes en 1938 à Los Angeles, un temps et un lieu profondément imprégnés de tensions sociales et politiques. Lorsqu’un meurtre macabre choque la ville, le détective Tiago Vega (Zovatto) et son partenaire Lewis Michener (Lane) se retrouvent impliqués dans une histoire épique qui reflète la riche histoire de Los Angeles: depuis la construction des premières autoroutes de la ville et ses profondes traditions de Le folklore mexicain-américain, aux actions d’espionnage dangereuses du Troisième Reich et à la montée de la radio-évangélisation. Bientôt, Tiago et sa famille sont aux prises avec des forces puissantes qui menacent de les déchirer. Penny Dreadful: City of Angels explore un mélange passionnant de la réalité surnaturelle et combustible de la période.

La série originale est dans ma file d’attente depuis des années et est en cours de diffusion sur Netflix en ce moment. J’ai vraiment besoin de consacrer enfin du temps à le regarder, et il y a assez de temps pour se rattraper avant la première de Penny Dreadful: City of Angels sur Showtime sur 26 avril 2020.

