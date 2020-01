Natalie Portman dit qu’elle n’était pas prête pour la force du marteau de Thor

Mis à part un quotidien réutilisé dans Avengers: Fin de partie, Natalie Portman n’a pas été vue dans l’univers cinématographique Marvel depuis très longtemps.

En fait, vous devriez repenser à The Dark World, probablement l’entrée la plus faible du MCU à ce jour, pour vous souvenir de la dernière apparition de Portman en tant que Jane Foster. Cela étant dit, Marvel Studios a, à tout le moins, gardé son personnage en vie via des hochements de tête dans Age of Ultron, Ragnarok et même des agents de S.H.I.E.L.D.

Mais avec Thor: Amour et tonnerre maintenant en route, Portman devrait revenir sous les projecteurs, car elle reprendra son rôle de Jane pour le blockbuster 2021. Non seulement cela, mais elle est également destinée à devenir le Mighty Thor, tout comme dans les bandes dessinées. Mais tout en parlant du The Tonight Show avec Jimmy Fallon il y a quelque temps, l’actrice a admis qu’elle avait été un peu prise au dépourvu quand elle a ramassé le marteau emblématique de Thor pour la première fois (à San Diego Comic-Con), sans se rendre compte à quel point il était lourd. était.

C’était angoissant, comme si quelqu’un allait m’appeler pour quelque chose. Je n’ai pas pu m’entraîner [the hammer] à l’avance, donc je l’ai ramassé et c’était un peu lourd. C’était comme “Oooh”.

Vraisemblablement, Portman est beaucoup plus habitué au poids de l’arme maintenant, étant donné que Love and Thunder se prépare à commencer son tournage en Australie avant une sortie à l’automne 2021. L’actrice jouera sûrement un grand rôle dans le film, car la réalisatrice Taika Waititi cherche à mettre les pièces en place pour le prochain chapitre de l’histoire d’Asgard. Après tout, les couloirs dorés du vieil Asgard ont maintenant disparu, laissant tous les Asgardiens trouver un nouvel endroit pour vivre dans un paisible village de pêcheurs dirigé par Valkyrie.

Mais revenons à Natalie Portman, et vous pouvez la voir faire ce qui est sûr d’être un retour triomphal au MCU en Thor: Amour et tonnerre. Cherchez-le à entrer en salles le 5 novembre 2021.

Source: The Tonight Show avec Jimmy Fallon