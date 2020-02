Natalie Portman s’habille avec les noms des réalisateurs non nominés pour l’Oscar 2020

Aux premières heures du lundi 10 février, heure espagnole, Los Angeles a vécu son grand festival du film avec la cérémonie des Oscars 2020. Une occasion dans laquelle les artistes du monde du septième art se sont posés devant les médias pour montrer leur plus belle apparition, entre qui figurait l’actrice Natalie Portman, qui en a profité pour faire une déclaration discrète mais puissante, incarnée dans sa robe.

Natalie Portman sur le tapis rouge d’Oscar 2020

L’interprète portait une cape Dior lors de son passage sur le tapis rouge, dans lequel les noms des femmes qui ont réalisé des films au cours de la dernière année et qui n’ont pas été nominées à la 92e édition des Oscars ont pu être consultés, dans une catégorie normalement dominée par les réalisateurs, pas tant les réalisateurs, ce qui a été répété dans cette édition, où il n’y a pas de femme candidate pour le prix.

Comme ça les noms brodés sur la veste de Portman étaient un total de huit réalisatrices qui ont quitté leur emploi tout au long de 2019: Lorene Scafaria (“Wall Street Scammers”), Lulu Wang (“The Farewell”), Greta Gerwig (“Little Women”), Marielle Heller (“An Extraordinary Friend”), Melina Matsoukas (“Queen & Slim”), Alma Har’el (“Honey Boy”), Céline Sciamma (“Portrait of a Lady in Flames”) et Mati Diop (“Atlantics”).

Juste une femme primée

Natalie Portman a ainsi rejoint les multiples critiques émises après avoir connu la liste des nominés, en l’absence de femmes susceptibles d’obtenir le prix du meilleur réalisateur. Un fait qui, malheureusement, est assez courant dans la longue histoire des Oscars: Sur les 92 éditions, seules cinq femmes ont été nominées dans cette catégorie et une seule, Kathryn Bigelow, a remporté l’Oscar de la meilleure réalisation pour son travail à la tête de “In Hostile Land”, en 2010. Le geste de l’actrice, cependant, n’est pas le premier qu’elle fait concernant l’absence de femmes nominées dans de grands prix, étant donné que dans les Golden Globes 2018, Portman a présenté la catégorie au Meilleur réalisateur, où il a commenté sarcastiquement “voici tous les candidats masculins”, avant de céder la place aux noms.

.