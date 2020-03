Natalie Portman trouverait l’amour avec l’un des Avengers qui ne s’appelle pas Thor

Jane Foster de Natalie Portman va avoir un nouvel intérêt amoureux pour Thor: Love and Thunder. Jane devrait jouer un rôle important dans le film en tant que nouveau Thor, et une source affirme qu’elle sortira également avec un autre Avenger – et non, ce n’est pas Thor (Chris Hemsworth). Voici un aperçu de l’histoire de Jane dans Love and Thunder, ainsi que la star d’Hollywood qui rejoint le projet en tant que méchant principal.

Natalie Portman, star de «Thor: Love and Thunder» | Pascal Le Segretain / .

Le retour de Portman au MCU

L’implication de Portman dans Thor: Love and Thunder a été une surprise pour la plupart des fans de Marvel. Après son apparition dans Thor: The Dark World, Portman a été assez vocale sur le fait de ne pas faire partie du MCU pour aller de l’avant.

Cette position a apparemment changé après que Portman a prêté sa voix à Avengers: Fin de partie. À tout le moins, cela a ouvert la porte à la réalisatrice de Thor: Love and Thunder Taika Waititi pour convaincre Portman de revenir en tant que Jane Foster.

Il ne fait aucun doute que la promesse de faire d’elle un super-héros est

une raison pour laquelle Portman a accepté de revenir. L’été dernier, Marvel a révélé que Portman

deviendra le prochain Thor dans le film à venir, après l’arc de l’histoire de Jane dans

les bandes dessinées.

Il y a encore beaucoup de questions sur la transformation de Jane, mais

une source intérieure dit qu’elle sera également à la recherche de l’amour dans le film

– et son intérêt romantique ne sera pas Thor.

Portman va trouver un nouvel amour dans «Thor: Love and Thunder»

L’initié a dit à We

Got This Covered que Portman trouvera un nouvel intérêt romantique pour

Falcon d’Anthony Mackie. Les deux personnages sont déjà romantiquement impliqués dans

les bandes dessinées, donc adapter l’histoire au MCU n’est pas si compliqué.

Le problème principal, bien sûr, est que Thor et Jane avaient

chose. On ne sait pas ce qui se passe entre ces deux-là, comme Jane l’a été

manquant en action pour plusieurs films.

Le personnage de Mackie endosse également le rôle de Captain America dans le MCU. Cette transformation devrait être explorée plus en détail dans la prochaine série de Marvel, The Falcon and the Winter Soldier.

Le tournage de The Falcon and the Winter Soldier a été

retardé en raison de la pandémie de coronavirus, il est donc difficile de savoir si le spectacle

sera présenté à temps.

Tessa Thompson laisse tomber un spoiler majeur

Outre les nouvelles de Portman, la star de Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson, a récemment laissé tomber un spoiler majeur sur le projet. Selon Cinema Blend, l’actrice a laissé entendre que Christian Bale avait été choisi pour incarner le méchant dans le film.

“Ouais, ouais, j’ai lu le script. Je ne peux pas vous en dire beaucoup,

beaucoup de messages texte passionnants échangés entre Natalie [Portman] et moi, nous sommes

on va s’amuser, on va s’amuser. Taika [Waititi] écrit et réalise,

quelques visages familiers, de nouvelles personnes dans le mix, Christian Bale va jouer

notre méchant, ce qui va être fantastique. Ouais, ça va être bon, “dit-elle

déclaré.

Marvel n’a pas confirmé le casting, mais nous nous attendons à ce que le studio

faire une annonce officielle dans les prochaines semaines.

En attendant, les fans spéculent sur le méchant

Bale peut être représenté dans le MCU. Jusqu’à présent, les pionniers comprennent Mephisto et

Dario Agger, également connu sous le nom de Minotaure.

Les détails de l’intrigue sur Thor: Love and Thunder restent minces, il sera donc intéressant de voir ce que Marvel a en réserve pour Bale. La dernière fois que Bale a travaillé sur le tournage d’un film de super-héros, c’était sur The Dark Knight Trilogy de Christopher Nolan.

Que savons-nous d’autre sur «Thor: Love and Thunder»?

En plus de jouer le Korg préféré des fans, le réalisateur Waititi revient à la barre de Thor: Love and Thunder après son succès dans Thor: Ragnarok. Lors d’une interview sur Jimmy Kimmel Live, Waititi a confirmé que son personnage sera de retour en action et a assuré aux fans que le film serait “plus fort” que jamais.

“Ça va être plus grand, plus fort et plus explosif”, a expliqué Waititi. “Ce n’est intéressant pour moi que si nous redoublons sur la façon dont Ragnarok était fou.”

Vin Diesel a également taquiné que ses gardiens de la galaxie

le personnage, Groot, pourrait faire une apparition dans Love and Thunder. Nous avons

aucune idée de quels autres personnages pourraient profiter d’un camée, mais il semble que Marvel soit

ne tirant aucun coup de poing sur celui-ci.

Thor: Love and Thunder devrait sortir en salles en novembre 2021. Le tournage du projet devait commencer cet automne, bien que cela puisse changer à la lumière de la pandémie de coronavirus. Marvel a déjà retardé plusieurs projets ces dernières semaines, dont Black Widow de Scarlett Johansson.

Natalie Portman n’a pas confirmé les rumeurs qui l’entourent

retournez au MCU dans Thor: Love and Thunder.