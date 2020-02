Natalie Zea Cast dans «La Brea» – NBC Drama Pilot About L.A. Sinkhole

HISTOIRES CONNEXES

Le dernier détour de carrière de Natalie Zea la mène directement dans un gouffre apocalyptique.

La télé préférée – qui vient de terminer une série de quatre saisons sur The Detour de TBS – a décroché le premier rôle féminin dans le pilote dramatique de NBC La Brea, apprend TVLine.

La série potentielle tourne autour d’une famille dont la vie est déchirée lorsqu’un mystérieux gouffre s’ouvre mystérieusement à Los Angeles, séparant une mère (Zea) et son fils du père (Once Upon a Time Michael Raymond James) et de sa fille (la nouvelle venue Zyra Gorecki) . Lorsqu’une partie de la famille se retrouve dans un monde primitif inexplicable, aux côtés d’un groupe disparate d’étrangers, ils doivent travailler pour survivre et découvrir le mystère de l’endroit où ils se trouvent et s’il y a un moyen de rentrer chez eux.

David Appelbaum (The Enemy Within) a écrit le scénario de La Brea et servira d’EP.

Les crédits télévisés de Zea incluent également des passages sur Justified de FX, Californication de Showtime et Dirty Sexy Money sur ABC.

Pour suivre tous les pilotes 2020 actuellement en lice sur les réseaux de diffusion, consultez (et mettez en signet!) Notre guide du pilote pratique, qui a été mis à jour avec le casting de LaBrea de Zea.

