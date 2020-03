Natasha Romanoff a fait de mauvaises choses / Film

Natasha Romanoff s’est peut-être sacrifiée pour le plus grand bien dans Avengers: Fin de partie, mais cela n’empêche pas Black Widow d’obtenir enfin son propre film. Et le coronavirus non plus.

Veuve noire est toujours prévu pour une sortie en mai (pour l’instant), et Marvel Studios vient de sortir la bande-annonce finale qui en révèle beaucoup plus sur le film qui se déroule après les événements de Captain America: Civil War, mais avant Avengers: Infinity War. Un méchant se faisant appeler Taskmaster a repris le groupe d’assassins connu sous le nom de Red Room, l’organisation qui a transformé Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en arme. Nous ne savons pas exactement quel est son plan, mais cela a probablement quelque chose à voir avec le renversement des gouvernements et la conquête du monde. Truc de méchant standard. Regardez la nouvelle bande-annonce de Black Widow ci-dessous.

Bande-annonce de Black Widow

Il y a un bref moment dans cette bande-annonce où vous voyez Taskmaster debout au milieu d’une pièce en regardant un écran géant. Si vous regardez la vidéo en cours de lecture, vous verrez qu’il étudie des images de Natasha Romanoff envoyant des méchants dans le combat du couloir depuis ses débuts dans Iron Man 2. C’est ainsi que Taskmaster apprend à lutter contre ses adversaires – en étudier leur style de combat et trouver comment le contrer et l’utiliser contre eux.

Il est également intéressant de noter que Taskmaster est considéré comme un homme dans cette bande-annonce. Cela pourrait simplement être une supposition faite par les personnages, et l’identité du méchant pourrait toujours être une femme, mais c’est un détail notable inclus cette fois.

Quant à la famille de Natasha Romanoff, il y a une quantité surprenante de battements tendres et légers. En fait, il y a un coup dans cette bande-annonce qui n’augure rien de bon pour Florence Pugh comme la sœur de Natasha Yelena. Les deux s’embrassent émotionnellement sur ce qui semble être un voilier, et Yelena a l’air de souffrir sérieusement. Honnêtement, vous devez vous demander si la «famille» de Natasha sortira vivante de ce film. Ce serait dommage que nous ayons David Harbour et Rachel Weisz dans l’univers cinématographique Marvel et nous ne les avons obtenus que pour un film.

Cate Shortland dirige Black Widow, et il devrait encore arriver dans les salles le 1 mai 2020.

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des Marvel Studios «Black Widow», Natasha Romanoff, alias Black Widow, confronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

