Nathan Fielder et la série comique des frères Safdie – / Film

Dans le sillage de l’anxiété de l’an dernier, Adam Sandler, thriller de jeu Uncut Gems et leur court métrage Goldman v Silverman, co-scénaristes / réalisateurs Josh et Benny Safdie (alias les Safdie Brothers) n’ont pas encore officiellement aligné leur prochain film. Mais un nouveau rapport indique que le duo de réalisateurs se rendra bientôt à la télévision, car ils font équipe avec Nathan For You. Nathan Fielder pour une nouvelle comédie Showtime d’une demi-heure appelée La malédiction. Obtenez les détails ci-dessous.

Selon Deadline, Showtime a donné son feu vert au pilote de The Curse, qui “explore comment une malédiction présumée perturbe la relation d’un couple nouvellement marié qui joue dans Flipanthropy, leur émission HGTV troublée.” Fielder et Benny Safdie ont co-écrit le pilote et joueront dans la série, tandis que Josh et Benny dirigeront. Tous les trois produiront ensemble le pilote, Fielder jouera le mari et Benny jouera le producteur de l’émission de fiction HGTV.

Avec des films comme Good Time et Uncut Gems, les Safdies se sont révélés être des maîtres dans la création de tensions cinématographiques, augmentant constamment les enjeux pour leurs personnages jusqu’à ce qu’il semble que leurs créations ne seront pas en mesure de gérer un autre iota de pression de peur qu’elles ne s’effondrent complètement. Leurs personnages semblent toujours en mouvement; Je me souviens de la scène de Catch Me If You Can dans laquelle Christopher Walken prononce un discours sur deux souris tombant dans une cuve de crème, où l’une abandonne et se noie rapidement et l’autre, toujours en mouvement, finit par transformer la crème en beurre et s’enfuit.

Pendant ce temps, Fielder a également prouvé sa capacité à créer des tensions, mais d’une manière totalement différente. Alors que les Safdies sont toujours en mouvement, Fielder savoure l’immobilité et le silence qui viennent après avoir livré une ligne ridicule; la tension vient de regarder les gens traiter des réponses étranges et de voir comment ils vont réagir. (Il l’a fait devant la caméra sur Nathan For You et dans les coulisses en tant que réalisateur de la série Sacha Baron Cohen What Is America?) Je suis très curieux de voir comment ces deux styles contradictoires seront réconciliés dans The Curse, mais quoi qu’il en soit, ce couple marié au centre du spectacle est prêt à faire un tour.

Note latérale: le vol à la maison semble être à la mode en ce moment dans le monde de la comédie. Quibi a un nouveau spectacle à venir bientôt appelé Flipped avec Will Forte et Kaitlin Olson, et maintenant il y a ça. Un de plus, et nous aurons officiellement une tendance sur nos mains.

