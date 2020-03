Nathy Peluso et Dora Postigo, artistes invitées au Gala 8

Traversé l’équateur de l’édition, le Gala 8 de ‘OT 2020’ est célébré le 8 mars à l’occasion de la Journée de la femme. Par conséquent, voulant faire une livraison spéciale dédiée aux femmes, Le programme mettra en vedette des invités avec Nathy Peluso et Dora Postigo, deux artistes qui interprètera leurs thèmes sur la scène du programme.

Nathy Peluso et Dora Postigo, artistes du Gala 8 de ‘OT 2020’

Aucun sexe ne résiste à Nathy Peluso; de la soul au jazz, en passant par le rap et la musique latine. L’Argentine continue d’élaborer une proposition libre et inclassable sur la scène urbaine nationale. “Bussiness Woman” est son nouveau single qui présente une mise en scène adaptée à son charisme imparable. C’est une pièce qui joue avec le concept derrière le titre du morceau et dans lequel Peluso se déchaîne en tant qu’interprète et danseur.

Dora Postigo, fille de Bimba Bosé et Diego Postigo, chantera en direct “Snake Eyes”, son nouveau single dévoilé vendredi 6 mars, étant un boléro qui nous montre sa polyvalence compositionnelle. Avec 15 ans, elle est l’un des jeunes auteurs les plus prometteurs de la scène espagnole, avec le soutien de grands artistes comme Paco León, qui est en charge de la réalisation du clip vidéo du sujet.

Gérard et Jésus jouent l’expulsion

Lors du Gala 7, le jury a proposé à quatre candidats de quitter l’Académie. L’un d’eux était Anaju, qui quelques minutes auparavant était devenu un favori de la semaine et les professeurs ont décidé de la sauver; un autre était Flavio, qui a été sauvé grâce à ses coéquipiers; et Gèrard et Jésus. Entre ces deux derniers seront expulsés lors du Gala 8, où ils chanteront “Brown Eyed Lover”, d’Allen Stone et “El alma al aire”, d’Alejandro Sanzrespectivement.

